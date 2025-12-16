COTO lanza una nueva edición de Noches Mágicas con ofertas y horarios extendidos en diciembre.

Con la llegada de diciembre, la agenda se llena de compromisos: reuniones familiares, preparativos para las Fiestas y la búsqueda de los regalos ideales. En este contexto, COTO vuelve a acompañar a sus clientes con una nueva edición de Noches Mágicas, un evento especial pensado para facilitar las compras navideñas con horarios extendidos y grandes descuentos .

Las Noches Mágicas se realizarán el martes 16 y el jueves 18 de diciembre, con más de 5.000 productos en oferta y descuentos de hasta el 50% en categorías clave como juguetería y rodados, televisores LED, aires acondicionados, lavarropas, electrodomésticos, indumentaria, muebles de exterior, piletas, inflables, artículos de camping, productos para el hogar y alimentos, entre otros rubros destacados .

Horarios especiales y sucursales participantes

El evento se desarrollará de 20 a 01 hs en las siguientes sucursales:

Abasto, Tortugas Mall, Ciudadela, Moreno, Sarandí, Temperley, Centro Comercial COTO Nordelta y Ezeiza.

En la Costa Atlántica, participarán las sucursales de Madariaga (Ruta 11 Km 404), Centro Comercial Mar del Plata (Av. Jorge Newbery y Boulevard Las Prunas) y Mar del Tuyú (Ruta 11 Km 330).

En el Interior del país, se suman las tiendas de Paraná, Santa Fe (Rivadavia 3396) y Neuquén.

Además, en el horario de 19 a 00 hs, estarán abiertas las sucursales Centro Comercial Mendoza y Alto Rosario (Av. Junín y Thedy) .

Con esta propuesta, COTO refuerza su compromiso de ofrecer opciones convenientes, variedad de productos y una experiencia de compra pensada para las Fiestas, permitiendo aprovechar descuentos exclusivos en un entorno cómodo y accesible.

Para conocer más sobre el evento, ingresá a Noches Mágicas en los canales oficiales de COTO.