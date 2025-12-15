El lamento de Lando Norris por sus dichos contra Max Verstappen y Lewis Hamilton: "Me arrepiento"

Norris ha sido muy criticado por sus actitudes en la temporada.

Con el podio en el GP de Abu Dhabi, Lando Norris se aseguró su primer campeonato del mundo en la Fórmula 1, aunque gran parte de los aficionados no le da mucho mérito a su consagración. A lo largo de los últimos años, el inglés se ha construido un personaje que no es bien recibido por la mayoría de los fanáticos, especialmente por la cantidad de mensajes ofensivos que ha tenido contra campeones de la talla de Lewis Hamilton y Max Verstappen.

El primer capítulo de esto se dio en 2020, cuando Hamilton alcanzó su séptimo título e igualó la marca de Michael Schumacher con su 91ª victoria en la F1, sobre lo que Norris declaró: “Solo me alegro por él, nada más. No significa nada para mí. Está en un coche que básicamente debería ganar todas las carreras”. En relación con esto, se dio un tenso momento entre los británicos en la previa a la ceremonia de premiación del GP de Hungría.

En aquella oportunidad, Oscar Piastri se había quedado con la victoria por delante de Norris y Hamilton, que cerraba el podio con su W15. Mientras esperaban en la sala, el ahora piloto de Ferrari había elogiado la velocidad de los McLaren, pero Norris respondió a la defensiva: “Tú tenías un coche rápido hace siete años. Tenías un coche rápido y lo aprovechaste al máximo, ahora lo hacemos nosotros”.

Los ataques también estuvieron dirigidos a Verstappen, en especial tras el GP de Brasil 2024, cuando señaló que la recuperación del neerlandés fue pura suerte y no una cuestión de talento. Además, no conforme con eso, este año afirmó: “Max es en general muy entendido, pero también hay muchas cosas de las que dice tonterías. Esto también es típico de Red Bull: el enfoque agresivo y decir tonterías todo el tiempo”.

Ahora, ya como campeón del mundo, Norris fue consultado sobre sus declaraciones pasadas en diálogo con Motorsport. “Sé que a veces digo cosas estúpidas, y a veces digo cosas sobre Max, o he dicho cosas en el pasado de las que todo el mundo habla sobre Lewis. De algunas cosas me arrepiento y desearía poder retractarme, que nunca hubieran salido de mi boca”, afirmó británico, que, a pesar de esto, considera que es el piloto que más muestras de respeto da a sus rivales.

“Respeto mucho a Oscar. Respeto mucho a Max. Intento respetar a Lewis lo máximo posible: es siete veces campeón del mundo. Es el mejor piloto, comparable a Schumacher, que ha pilotado en la Fórmula 1. Yo ni siquiera me acerco a él”, recalcó el vigente monarca de la F1. De ahí que haya agregado que muchos de sus dichos se dieron en situaciones calientes de carrera, pero que con la mente fría no sería capaz de repetirlos.

El británico ganó el campeonato por solo dos puntos.

Nuevo número para Norris en 2026

Este martes, la Fórmula 1 confirmó que Lando Norris no usará su típico 4 en la próxima temporada, sino que le arrebatará el 1 que estuvo usando Max Verstappen entre 2022 y 2025. Esto no significa que el 4 quede liberado en 2026, ya que quedará reservado para que el británico pueda volver a usarlo en 2027 en caso de no defender el campeonato.