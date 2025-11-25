Tristeza en la F1 por la filtración de última hora sobre Michael Schumacher: "No creo"

Preocupación por lo que se supo sobre la salud de Schumacher: "No creo"

Michael Schumacher volvió a ser noticia en los últimos días, después de que una de las personas más cercanas a él y a su familia lance una sorpresiva declaración sobre su salud. La leyenda alemana que se consagró campeón en siete oportunidades en la Fórmula 1 sufrió un terrible accidente en 2013 en los Alpes franceses y desde entonces recibe un tratamiento especial del que se saben pocos detalles. Sin embargo, un amigo suyo al que conoció durante su paso por la máxima categoría del automovilismo ahora rompió el silencio sobre esta cuestión.

Se trata de Richard Hopkins, quien se desempeñó como mecánico en la escudería McLaren y hasta hace pocos años estuvo vinculado al equipo Red Bull como Jefe de Operaciones, con el que celebró cuatro temporadas al hilo. Además de conocerlo como "rival" y trabajar con otros importantes referentes, el ex directivo de la F1 conoce muy bien al "Káiser" y es muy cercano a sus familiares. Por este motivo, sus declaraciones en una reciente entrevista con SunSport llamaron tanto la atención de los amantes de los fierros.

"No creo que volvamos a ver a Michael. Me siento un poco incómodo por hablar de su condición debido al secretismo con el que la familia por razones correctas quiere mantenerlo", esbozó el exmecánico australiano que actualmente se desempeña como docente en la Universidad de Nueva Gales del Sur de Australia. A su vez, agregó que no escuchó nada acerca de quién rodea a la leyenda actualmente y contó que entiende que cuenta con un médico personal pero no está en "ese círculo íntimo". "No soy Jean Todt ni Ross Brown ni Gerhard Berger, quienes visitan a Michael, estoy lejos de eso", especificó.

Por otro lado, Hopkins se mantuvo firme a la hora de no salir del hermetismo que maneja la familia del propio ex piloto alemán por parte de su esposa Corinna, por el que se conocen muy pocos detalles de su salud. De hecho, volvió a mencionar a los cercanos a "Schumi" y sostuvo que no cree que "se abran" y cuenten cómo está la leyenda. "Creo que existe ese respeto en cualquiera que vaya a visitarlo de no compartir nada", culminó el ex integrante del multicampeón Red Bull Racing.

Los espectaculares números de Michael Schumacher en la F1

Durante su exitosa carrera en la máxima categoría del automovilismo y desde su debut en la máxima categoría, Schumacher ganó dos veces el campeonato del mundo con el equipo Benetton en 1994 y 1995, y otras cinco con Ferrari en 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. A su vez, acumuló un total de 91 victorias, 68 poles position, 77 vueltas rápidas y 155 podios, superando los números del galo Alain Prost, quien ostentaba récords en la década de los 90. Con estos números no sólo pasó a ser el más ganador hasta ese momento, sino que nadie pudo superar los siete títulos después de su retiro -Lewis Hamilton lo igualó-.