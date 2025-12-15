Se supo si habrá feriado los próximos viernes 26 y 1 de enero.

La Navidad y Año Nuevo este año caen en días jueves, lo que deja al viernes siguiente de cada festejo como estorbo entre el feriado nacional y el fin de semana. Ante esta realidad, muchos argentinos se preguntan si se decretará feriado para el 26 de diciembre en pos de hacer un finde XL, y ya hay una respuesta al respecto.

Durante el mes de diciembre, el jueves 25 estará establecido como feriado, mientras que el viernes 26 fue definido como día no laborable para la administración pública. Esta medida apunta a extender el período de descanso, aunque su aplicación varía según el sector y la decisión de cada patrón en el ámbito privado.

La jornada del viernes queda sujeta a la decisión de cada empresa, como todo día no laborable. En cambio, para los trabajadores estatales suele considerarse un día de descanso obligatorio; el carácter del día no laborable implica que los empleados del sector público no deben presentarse a trabajar, salvo en servicios esenciales como salud, seguridad o atención de emergencias.

Qué pasará el jueves 25 de diciembre

El próximo feriado inamovible del calendario argentino será el jueves 25 de diciembre de 2025, fecha en la que se celebra la Navidad. Hasta entonces no habrá nuevos feriados oficiales ni fines de semana largos establecidos. Sin embargo, al coincidir con un jueves, muchas personas podrían extender el descanso si tienen la posibilidad de tomarse libre el viernes 26.

Navidad.

Como ocurre habitualmente cuando estas fechas caen cerca del fin de semana, la Navidad suele impulsar el movimiento turístico y la actividad gastronómica en distintos puntos del país. Además, se trata de jornadas cargadas de significado personal y social, atravesadas por rituales, encuentros familiares y momentos de reflexión que se repiten de generación en generación.

Día no laborables vs feriado

Para los trabajadores, la distinción entre feriados nacionales y días no laborables tiene un impacto directo en el salario y está regulada por la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744. En el caso de los feriados, se aplican las mismas condiciones que rigen para el descanso dominical. Si el empleador solicita la prestación de tareas durante un feriado nacional, el trabajador debe cobrar el doble de su remuneración habitual por esa jornada.

En cambio, los días no laborables quedan a criterio del empleador. Si la empresa decide continuar con su actividad, el empleado percibirá el salario normal, sin adicionales. Por eso, en el ámbito privado, es fundamental consultar previamente con el área de Recursos Humanos para conocer cómo se aplicará la jornada.