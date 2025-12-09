¿Es feriado el martes 9 de diciembre 2025?

El calendario de feriados de Argentina siempre es terreno fértil para la confusión, los rumores y los deseos colectivos de una pausa extra. Cada fin de año, la pregunta se repite: ¿hay feriado después del Día de la Virgen? Esta vez, la respuesta corta es no… salvo para dos rincones del país donde sí habrá descanso extendido.

Si bien el 9 de diciembre no figura como feriado nacional, en la Provincia de Buenos Aires y en Chubut habrá quienes disfruten de una jornada no laborable por celebraciones locales históricas. Un beneficio que convierte el fin de semana del 6 al 9 en un pequeño oasis de cuatro días.

Por qué algunas localidades tendrán feriado el 9 de diciembre

El martes 9 de diciembre será feriado solo para trabajadores estatales de Triunvirato, una localidad del partido bonaerense de Lincoln. La fecha conmemora su aniversario fundacional y fue declarada jornada no laborable para la comunidad.

Pero no será el único punto del país en pausa. Telsen, en Chubut, también tendrá feriado local: allí se celebrarán las tradicionales fiestas patronales, una costumbre que año tras año moviliza a la población y paraliza la actividad administrativa.

En ambos casos se trata de feriados municipales, no incluidos en el calendario nacional. Eso significa que el resto del país, sin embargo, tendrá actividad normal el martes, aunque con el ojo puesto en los próximos feriados confirmados que quedan para este año.

Qué feriado viene después del 8 de diciembre en 2025

Luego del Día de la Virgen, que fue conmemorado el viernes, un día cargado de simbolismo porque también sirve como ritual para armar el arbolito de Navidad, el calendario de feriados de la Argentina entra en un tramo sin asuetos adicionales antes de fin de año.

Es por eso que el próximo feriado nacional confirmado será Navidad, el 25 de diciembre. Como esa fecha cae jueves, y es inamovible, muchas personas ya evalúan tomarse el viernes 26 para armar un descanso XL improvisado, aunque no oficial en el calendario.

Los últimos días no laborables del año: lo que queda en el calendario

Después de Navidad, solo queda un día no laborable antes del cierre del 2025:

Año Nuevo: jueves 1° de enero de 2026.

Otra vez, cae jueves: un incentivo perfecto para extender el descanso al viernes y encadenar un fin de semana largo que suele mover turismo, gastronomía y reuniones familiares en todo el país.