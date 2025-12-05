Cuándo es el próximo feriado y fin de semana largo tras el lunes 8 de diciembre en Argentina 2025

Con el feriado del lunes 8 de diciembre ya finalizado, Argentina se encamina a las últimas semanas del año con un cronograma oficial más reducido que otros años, sin fines de semana extra largos y con apenas dos celebraciones inamovibles antes del brindis final.

De acuerdo al calendario confirmado por el Gobierno Nacional, la próxima pausa oficial será la que marca uno de los rituales más antiguos y cargados de simbolismo del calendario occidental.

La ansiedad por organizar las fiestas, adelantar compras y planificar encuentros ya empieza a sentirse. El feriado que llega no solo implica descanso, también funciona como un hito cultural, comunitario y espiritual que atraviesa generaciones. Así queda el cronograma después del 8 de diciembre.

Cuándo es el próximo feriado tras el lunes 8 de diciembre en Argentina 2025

El próximo feriado inamovible en Argentina será el jueves 25 de diciembre de 2025, día en que se celebra Navidad. Después del 8 de diciembre, no hay ningún otro feriado ni fin de semana largo previo al cierre del año.

Navidad cae jueves, lo que abre la puerta a un mini descanso improvisado para quienes puedan tomarse el viernes 26 y transformar la fecha en un fin de semana extendido.

Qué se celebra en Navidad y por qué pesa tanto en la cultura argentina

Esta fecha conmemora el nacimiento de Jesús, un acontecimiento central para el cristianismo que, con el paso de los siglos, se fusionó con tradiciones familiares, culturales y comerciales en casi todo el mundo. En Argentina, donde la influencia católica marcó gran parte del calendario civil, el 25 de diciembre es una de las fechas más celebradas del año.

La jornada arranca en la madrugada, luego de Nochebuena, con mesas familiares, rituales heredados y un clima de encuentro que se repite incluso en hogares alejados del culto religioso. Es también el momento en que se encienden luces, se comparten regalos y se renuevan los símbolos de unidad y deseo de prosperidad para el año siguiente.

¿Qué feriados quedan después de Navidad?

Con el 25 de diciembre como siguiente feriado, el año cierra con un único día no laborable adicional:

Año Nuevo: jueves 1° de enero de 2026.

Ambas fechas en jueves permiten generar fines de semana XL para quienes extiendan su descanso al viernes. Son días tradicionalmente vinculados a balances personales, rituales familiares y un alto movimiento turístico y gastronómico en todas las regiones del país.