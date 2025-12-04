Una de las marcas chinas de celulares de mayor crecimiento lanza su smartphone fold

El dispositivo empieza a venderse el 4 de diciembre y se espera que llegue a otros mercados durante 2026.

Nubia confirmó oficialmente el lanzamiento de su primer smartphone plegable tipo libro, el nubia Fold, un modelo que apunta a competir de lleno en el segmento premium con una propuesta sólida y bien equipada. Lo más destacado llega por su pantalla interna de 8 pulgadas, su procesador Snapdragon 8 Elite y un precio que, al menos en Japón, ronda los USD 1.145, posicionándolo como una alternativa más accesible frente a otros plegables del mercado. El dispositivo empieza a venderse el 4 de diciembre y se espera que llegue a otros mercados durante 2026.

El nubia Fold también apuesta fuerte a la productividad móvil, con una pantalla de cobertura de 6,5 pulgadas, ambas con 120Hz, y funciones de multitarea que permiten dividir la vista en apps compatibles. Su diseño lo deja bien parado frente a los competidores: plegado mide 11,1 mm de grosor y desplegado apenas 5,4 mm, con un peso total de 249 gramos, lo cual lo convierte en uno de los modelos más compactos dentro de su categoría.

Características del Nubia Fold

Diseño y pantallas del nubia Fold

La pantalla principal alcanza una resolución de 2.480 x 2.200 px, mientras que la externa llega a 2.748 x 1.172 px, ofreciendo nitidez y fluidez en cualquier tipo de uso. La marca incorporó además modos avanzados de visualización, ideales para quienes necesitan trabajar con varias apps a la vez o aprovechar al máximo el espacio del panel interno.

Hardware, resistencia y cámaras

En su interior, el nubia Fold corre con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, acompañado por Android 15 y certificación IP54, que suma protección contra polvo y salpicaduras. El sistema de cámaras también apuesta a la versatilidad: un módulo principal de 50 MP, un ultra gran angular de 50 MP y un sensor macro de 5 MP en la parte trasera. Para selfies y videollamadas, integra dos cámaras frontales de 20 MP, una en cada pantalla.

Entre sus puntos fuertes, Nubia sumó una batería de 6.560 mAh con carga rápida de 55W, suficiente para soportar jornadas largas sin depender del enchufe.

Precio y disponibilidad

El nubia Fold llega inicialmente en color negro y se vende en Japón por ¥178.560, unos USD 1.145 al cambio actual. Si bien su debut será exclusivo para ese mercado, la compañía proyecta una expansión internacional progresiva a lo largo de 2026, apuntando a posicionarse como una opción atractiva dentro del creciente universo de los plegables.