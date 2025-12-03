Colectivos: en medio de la suba de tarifas, la UTA ratifica el paro del viernes

En medio de las subas del boleto en las últimas semanas, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) ratificó que este viernes 5 de diciembre habrá paro de colectivos en el AMBA si las empresas no pagan el sueldo en tiempo y forma este jueves. Por ahora, todo parece conducir a la medida de fuerza porque las cámaras afirman que el Gobierno sigue sin proveer los subsidios necesarios, mientras que las partes advierten que no hay posibilidad de conciliación obligatoria ni hay instancias de diálogo previstas.

El conflicto volvió a aumentar hace dos semanas, cuando las empresas anticiparon que deberían pagar tanto el sueldo como el medio aguinaldo de diciembre en cuotas. En ese momento, el sindicato alertó que si el jueves 4 de diciembre no estaba depositado el sueldo completo, pararía al día siguiente.

Nada cambió durante estos últimos 14 días. "Empresa que no paga, colectivo que no sale", confirmaron desde la UTA a El Destape. La medida de fuerza comenzará, en ese caso, a la medianoche del viernes.

El escenario es poco auspicioso porque, a su vez, fuentes de las cámaras aseguraron a este medio nuevamente que no están en condiciones de abonar el salario completo y que comenzarán a pagarlo pero en cuotas.

Otro factor empeora el panorama. Tanto las empresas como el sindicato entienden que no hay posibilidad de que la Secretaría de Trabajo dicte la conciliación obligatoria, dado que, legalmente, ésta solo es posible cuando se está en instancia de negociación paritaria. En este caso, en cambio, se trata de un incumplimiento de lo ya negociado.

De hecho, la UTA considera que la medida de fuerza no consistirá formalmente en un paro, sino que será "una abstención de tarea con presencia en los lugares de trabajo", señalaron desde el sindicato. Es decir que si los sueldos completos fueran depositados durante la jornada del viernes, los colectivos estarán en condiciones de salir a funcionar.

El paro frente a la suba del boleto y la quita de subsidios

Pero la razón fundamental por la que todo lleva al paro del viernes es que el gobierno de Javier Milei se mantiene incólumne en su postura de no aumentar los subsidios. "Las empresas de colectivo cuentan con todas las herramientas para poder afrontar sus sueldos y aguinaldos" en tiempo y forma, ratificaron fuentes oficiales a El Destape.

En las últimas semanas hubo dos aumentos importantes del boleto. El primero, el 17 de noviembre, fue de un 9,7% en las denominadas "líneas nacionales", que son las que cruzan el límite entre CABA y el Conurbano y cuyo control depende de la Secretaría de Transporte de la Nación.

El segundo fue el que entró en vigencia este lunes 1º de diciembre, de un 14% en las líneas que circulan dentro de los municipios bonaerenses del AMBA (del 200 para arriba), dispuesto por la provincia de Buenos Aires. Ese mismo día subió un 4,3% la tarifa de los colectivos que circulan solo dentro de la Ciudad de Buenos Aires, según lo ordenado por el gobierno porteño.

Sin embargo, las empresas aseguran que estos aumentos del boleto, tanto el nacional como el de PBA, les genera un impacto neutro. Esto se debe a que, dado que desde julio el Gobierno no actualiza la estructura de costos que define los subsidios, la suba de la tarifa implica una baja del subsidio en la misma proporción.

Aun así, las fuentes oficiales consideraron que "el aumento (del boleto) no hace que pongas menos de subsidio. Al aumentar tarifa (las empresas) dependen más de tarifa y menos de subsidio. Pero mantuvimos los subsidios".

En otras palabras, el Gobierno sigue firme en su intención de no aumentar los subsidios en lo más mínimo, tal como quedó plasmado en el nuevo plan de quita de subsidios para la luz y el gas que anunció la semana pasada, a implementar desde enero. Se trata, en verdad, de obedecer los tiempos del calendario de reformas estructurales acordado con el FMI, que se aceleró luego de las elecciones.

Al respecto, las cámaras advirtieron que no hay ninguna instancia de diálogo prevista con el Gobierno ni con los gremios antes del viernes para tratar de evitar la medida de fuerza. Entre la conflictividad social, la suba de tarifas y la obediencia al FMI, la situación se encamina, salvo una sorpresa, a un nuevo paro de colectivos en poco más de 24 horas.