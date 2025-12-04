Habló el diputado del PJ de San Luis que no sumó a UP: "Por supuesto"

El diputado nacional por San Luis Jorge "Gato" Fernández justificó su decisión de no formar parte del bloque de Unión por la Patria en la Camara baja nacional. Según reconoció, estaba al tanto que con su salida, la bancada oficialista de La Libertad Avanza (LLA) iba a quedar como primera minoría.

"Por supuesto que sabía que mi salida del bloque le daba la primera minoría a LLA", sostuvo en una entrevista en El Destape1070, que afirmó que habló con el jefe de la bancada de Unión por la Patria, Germán Martínez, antes de su salida.

Fernández no se sumó a Unión por la Patria, dejando el bloque peronista con 93. Esto se dio luego de que los catamarqueños Fernanda Ávila, Sebastián Nóbrega y Fernando Monguillot armen una bancada propia. Mientras eso sucedía, LLA juntó 95 diputados.

El peronista puntano argumentó que en su decisión, "pesó que el kirchnerismo haya armado una lista aparte para las elecciones" y consideró que es un "contrasentido" que le pidan."un alineamiento que en la provincia no se da".

Fernández señaló que tenía "decidido conformar un monobloque en el ámbito de la provincia de San Luis desde antes de las elecciones" y señaló que no fue con el Frente Para la Victoria de San Luis en las elecciones legislativas. De todos modos, conjeturó que "seguramente, en muchas cosas vamos a votar juntos con Unión por la Patria y en otras por supuesto que no".

En cuanto a la agenda parlamentaria que se viene, en la que el gobierno de Javier Milei buscará sacar el presupuesto 2026 y leyes como la reforma laboral, Fernández sostuvo que "hay que discutir las cosas, no ser una oposición a libro cerrado".

"A la Argentina le hace bien tener presupuesto", planteó el puntano y que "tiene que haber equilibrio fiscal". Sin embargo, afirmó estar en contra "del desfinanciamiento de las universidades, en ANDIS y en las jubilaciones"

"Una cosa es aplicar un bisturí, otra cosa es aplicar una motosierra", graficó.

Consultado sobre la reforma laboral que enviará el Gobierno nacional, Fernández explicó que "en la mayoría de los puntos" del proyecto está "en contra, pero hay que discutirla" e instó a "repensar la normativa laboral y reconsiderar el régimen de Contrato de Trabajo".

"No me parecen bien ni el banco de horas ni el fraccionamiento de las vacaciones.Tampoco comparto el tema del fondo de cese laboral, que puede ser bueno para algunas actividades pero para otras no sirve para nada", señaló.

Y cerró:"El tope de indemnizaciones se tendría que considerar, sobretodo en aquellas actividades donde un despido termina hundiendo un comercio o pequeñas actividades y hay fórmulas alternativas. Como por ejemplo para un kiosco o una despensa".