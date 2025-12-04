Por qué Italia no está en los bombos del sorteo del Mundial 2026

Selección italiana de fútbol.

El sorteo de grupos de la Copa Mundial de Fútbol 2026 se celebra el 5 de diciembre de 2025, en John F. Kennedy Center, en Washington D.C. El torneo se llevará a cabo entre el 11 de junio y el 18 de julio de 2026, cuando las selecciones debutantes salten al campo en Estados Unidos, México y Canadá, los países anfitriones del torneo.

Sin embargo, este año la ausencia de Italia en los bombos del sorteo ya encendió alarmas: la histórica selección “azzurra” no aparece entre los equipos con lugar asegurado, ante la posibilidad real de quedar fuera del Mundial. La ausencia de Italia, cuatro veces campeón mundial, empaña la historia del torneo. Si no logra colarse mediante el repechaje, esta sería la tercera edición consecutiva sin su participación.

¿Por qué Italia no está en el sorteo principal?

Italia terminó segunda en su grupo de la fase clasificatoria europea, detrás de Noruega, tras caer 4-1 como local en la última fecha. Esa derrota no solo dejó a los italianos fuera de la clasificación directa sino que los manda al repechaje.

Como consecuencia, su presencia en el Mundial 2026 no está garantizada, y si logra acceder lo hará vía la instancia de repesca de la UEFA. Además, de acuerdo a las normas vigentes, los equipos que ingresan por repechaje son ubicados en el Bombo 4 si logran clasificarse, una posición en el sorteo que los empareja con selecciones potentes desde el debut.

Gennaro Gattuso, director técnico de la selección italiana de fútbol masculino.

El calvario de Italia: ausencias históricas en la Copa Mundial

Italia no juega un Mundial desde 2014. Fue excluida de la edición 2018 tras perder el repechaje contra Suecia y no logró clasificar para Qatar 2022, tras caer frente a Macedonia del Norte.

Ahora, encaran de nuevo, y por tercera vez consecutiva, una clasificación dolorosa. Su última victoria en un Mundial data de 2014, y su eliminación temprana dejó paso a una década de incertidumbre.

Para acceder al próximo torneo mundial, Italia debe superar primero a Irlanda del Norte en la semifinal de repechaje, y luego vencer a Gales, o Bosnia y Herzegovina.

Algunas voces incluso ya piden reformas: su entrenador, Gennaro Gattuso, cuestionó el sistema actual de cupos para el Mundial 2026 y exigió un cambio en las reglas de clasificación. Advierte que otro fracaso sería “catastrófico” para el fútbol italiano. Para los hinchas azzurri, la espera lleva mucha incertidumbre, nostalgia y la esperanza de que su selección recupere su lugar en la elite del fútbol mundial.