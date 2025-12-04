El pueblo marino de cinco habitantes que deslumbra por su desconexión total: no hay luz ni internet

El destino cuenta con pocos habitantes y una única proveeduría (Foto: destinoviedma.gob.ar).

Al sur de la Argentina hay un poblado de cinco habitantes estables que destaca por ser un destino tranquilo para quienes buscan una escapada de fin de semana para relajarse por completo. Se trata de la localidad de Bahía Creek, en la provincia de Río Negro. En esta zona los acantilados pierden altura y dan paso a una bahía de agua clara, bordeada de médanos suaves.

Ubicada al norte del Golfo San Matías, en el departamento de Adolfo Alsina, con sus amplias playas de arena y su tranquilidad atrae a los vecinos de Viedma. Es común que los turistas se sorprendan con la presencia de la fauna propia de las costas patagónicas, especialmente ballenas y toninas overas, entre julio y septiembre.

Esta zona cuenta con una pequeña villa de muy pocas casas y un club de pescadores, que da la sensación de haber llegado a un oasis después de recorrer 70 kilómetros de ripio y sin vegetación alta. Es importante destacar que, según investigaciones, habría restos de un submarino enterrado en la fina arena, tras un desembarco nazi luego de la Segunda Guerra Mundial.

Cómo es Bahía Creek

Sus playas, extensas y perfectas, son bañadas por aguas turquesas que cambian de tonalidad con el paso del día. Además, una de sus características peculiares es la cantidad de habitantes, que era de cinco habitantes según el censo del 2010, aunque para el relevamiento de 2022 se registró una población de 54, divididas en 26 hombres y 28 mujeres.

Sin embargo, las cifras recientes son estimativas teniendo en cuenta a la población en viviendas particulares, es decir, excluyendo del dato a la población institucional y a las personas sin hogar. Otra de las características es que en la zona se dificulta la señal de internet y de telefonía móvil.

El pueblo cuenta con el complejo ecológico Refugio Perdido, un punto de encuentro para turistas y habitantes, que está recostado sobre un acantilado. En días de verano se pueden sumar 200 habitantes, muchos provenientes de Viedma o Carmen de Patagones. También hay otras opciones de alojamiento, como Casa Bahía, Cosunova u OceanCreek.

Muchos de ellos van a la zona a pescar, en la bahía se pueden conseguir grandes piezas de salmón blanco o corvinas. También está el Almacén de Elio, una proveeduría que abastece de elementos básicos al pueblo: arroz, fideos, fiambres, latas de picadillo, frutas, verduras, y bebidas frías.

El lugar tiene un horario muy estricto: cierra de 13 a 16, respetando el horario de la siesta. Su horario de atención es de 9 a 13 y de 16 a 21:30. En cuanto a la electricidad, cada vecino la produce mediante un generador o pantalla solar. Mientras que el agua de perforación se usa para el baño, cocina y regar las plantas. El agua potable la deben buscar en Viedma y no hay venta de combustible.

¿Cómo llego a Bahía Creek?

La Ruta costera 1, en Río Negro, bordea el Mar Argentino y permite llegar a este lugar, que está a 135 kilómetros de Viedma, y también por la Ruta Provincial 51. Desde la capital de la provincia son 60 kilómetros de asfalto hasta La Lobería y luego 55 de ripio.