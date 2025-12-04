Se trata de un servicio que cubría las rutas entre Wilde, Villa Castellino y la zona de Alto Avellaneda del sur del Conurbano bonaerense,

La línea de colectivos 570 de la empresa General Tomás Guido dejó de funcionar el miércoles como parte del proceso de readecuación.

Los servicios que cubría las rutas entre Wilde, Villa Castellino y la zona de Alto Avellaneda del sur del Conurbano bonaerense, pasarán a ser explotados por las unidades de la línea 271.

"Se nos va la 570 a partir de mañana empezaría la 271 a cubrir con los ramales Pasco y Santa Fe el recorrido de Corina a Castellino", informó Fórmula Bondi en X (exTwitter).

¿Qué pasó con el recorrido de la línea de colectivos 570?

A partir de este jueves 4 de diciembre la línea de colectivos 271 absorbió parte del recorrido prestado por la línea 570, específicamente sus ramales Pasco y Santa Fe que harán el tramo de Corina a Castellino.

¿Cuál es el recorrido de la línea de colectivos 271?

Con cuatro ramales que prestan servicios en el sur de Conurbano bonaerense, la línea 271 de colectivos une las localidades de Rafael Calzada, Burzaco, Monte Chingolo, Sarandi, San Francisco Solano, Lanus. Cementerio de Lomas y Villa Fiorito.

Recorrido A – Ramal A por Rafael Calzada, San Jose, Pda. Pasco, Monte Chingolo, Lanus

Ida a Lanús: Desde Estación Burzaco por Carlos Pellegrini, Ricardo Rojas, Guido y Spano, Joaquín V. González, Bermúdez, J. V. González, Avenida Republica Argentina, Avenida San Martín, 20 de Septiembre, F. F. Fernández, Rafael Calzada, Cervantes Saavedra, Altamira, Avenida San Martín, Salta, Avenida Eva Perón, Caa Guazú Norte, General Pinto, Eva Perón, Centenario Uruguayo, Crisologo Larralde, Magdalena, General Arredondo, General Madariaga, Crisologo Larralde, Supisiche, Avenida Mitre, J. I. Rucci, Levalle, M. Estévez, Avenida Hipólito Yrigoyen, M. Cané, 14 de Julio, Avenida Rosales, Timote, General Hornos Boulevard Talleres, General Martín Rodríguez, El Plumerillo, Ejército de Los Andes hasta Milán.



Vuelta a Estacion Burzaco: Desde Ejército de Los Andes y Milán por Ejército de Los Andes, El Plumerillo, Marcos Sastre, Mario Bravo, General Martin Rodríguez, E. Ameghino, G. Mistral, S. Gaboto, Avenida Rosales, Rangugni, Castro Barros, Del Valle Iberlucea, Guido y Spano, Avenida Hipólito Yrigoyen, Colón, Maipú, Avenida Belgrano, Italia, Avenida Mitre, Independencia, Mujeres Argentinas, Salta, Almirante Solier, Salta, Crisologo Larralde, Centenario Uruguayo, Tucumán, Magdalena, Eva Perón, General Pinto, Caa Guazú Norte, Avenida Eva Perón, Comandante La Calandria, De los Eucaliptus, Garay, Salta, Jorge, Catamarca, Avenida San Martín, 20 de Septiembre, F. F. Fernández, Rafael Calzada, Cervantes Saavedra, Altamira, Avenida San Martín, J. Ferré, Avenida Republica Argentina, Joaquín V. González, Bermúdez, A. Alsina, Avenida Espora, C. Colón, C. Pellegrini hasta Estación Burzaco.

Recorrido B – Fraccionamiento Ramal A – Estación Burzaco - Estación Lanús

Ida a Lanús: Desde Estación Burzaco por Carlos Pellegrini, Ricardo Rojas, Guido y Spano, Joaquín V. González, Bermúdez, J. V. González, Avenida Republica Argentina, Avenida San Martín, 20 de Septiembre, F. F. Fernández, Rafael Calzada, Cervantes Saavedra, Altamira, Avenida San Martín, Salta, Avenida Eva Perón, Caa Guazú Norte, General Pinto, Eva Perón, Centenario Uruguayo, Crisologo Larralde, Magdalena, General Arredondo, General Madariaga, Crisologo Larralde, Supisiche, Avenida Mitre, J. I. Rucci, Levalle, M. Estévez, Avenida Hipólito Yrigoyen, hasta Avenida 25 de Mayo, Estación Lanús.



Vuelta a Estacion Burzaco: Desde Estacíon Lanús por Avenida Hipólito Yrigoyen, Colón, Maipú, Avenida Belgrano, Italia, Avenida Mitre, Independencia, Mujeres Argentinas, Salta, Almirante Solier, Salta, Crisologo Larralde, Centenario Uruguayo, Tucumán, Magdalena, Eva Perón, General Pinto, Caa Guazú Norte, Avenida Eva Perón, Comandante La Calandria, De los Eucaliptus, Garay, Salta, Jorge, Catamarca, Avenida San Martín, 20 de Septiembre, F. F. Fernández, Rafael Calzada, Cervantes Saavedra, Altamira, Avenida San Martín, J. Ferré, Avenida Republica Argentina, Joaquín V. González, Bermúdez, A. Alsina, Avenida Espora, C. Colón, C. Pellegrini hasta Estación Burzaco.

Recorrido C – Ramal D – Burzaco - Avellaneda

Ida a Avellaneda: Desde Estación Burzaco por Carlos Pellegrini, Ricardo Rojas, Guido y Spano, Joaquín V. González, Bermúdez, J. V. González, Avenida Republica Argentina, Avenida San Martín, Avenida Juan Domingo Perón, Avenida Donato Alvarez, Boulevard de los Italianos, M. Blanco Encalada, Avenida Centenario Uruguayo, Boulevard Gob. Rodríguez, San Lorenzo, Teniente Coronel Bueras, General Deheza, Suipacha, Comandante Lucena, Luis Pasteur, General Arredondo, General Madariaga, Crisologo Larralde, Avenida General Güemes, Avenida Belgrano, Coronel Lacarra, San Martín, Coronel Lacarra, Avenida Mitre, J.I. Rucci, Levalle, M. Estévez. Avenida Hipólito Yrigoyen, Coronel García, Teniente Coronel Guifra hasta Fernández.

Vuelta a Estacion Burzaco: Desde Teniente Coronel Guifra y Fernández por Fernández, Avenida Hipólito Yrigoyen, Colón, Maipú, Avenida Belgrano, Avenida Güemes, Crisologo Larralde, Suipacha, General Deheza, Teniente Coronel Bueras, San Lorenzo, M. Blanco Encalada, G. de Posadas, General Pinto, Avenida Centenario Uruguayo, J. Bolaños, Boulevard de los Italianos, Avenida Teniente General Donato Álvarez, Avenida Juan Domingo Perón, Avenida Donato Alvarez, Avenida San Martin, J. Ferré, Avenida Republica Argentina, Joaquín V. González, Bermúdez, A. Alsina, Avenida Espora, C. Colón, C. Pellegrini hasta Estación Burzaco.

Recorrido D – Ramal P – Por D. Alvarez, J. D. Peron, Pda. Pasco, Camino Gral. Belgrano

Ida a Avellaneda: Desde Burzaco por Carlos Pellegrini, Ricardo Rojas, Guido y Spano, Joaquín V. González, Bermúdez, J. V. González, Avenida Republica Argentina, Avenida San Martín, 20 de Septiembre, F. F. Fernández, Rafael Calzada, Cervantes Saavedra, Altamira, Avenida San Martín, Avenida J. D. Perón Avenida Donato Alvarez, Avenida T. Flores (Ruta Provincial Nº 49), Camino General Belgrano (Ruta Provincial Nº 14), Boulevard de los Italianos, Crisologo Larralde, De la Peña, General Arredondo, Luis Pasteur, Avenida Mitre, J. I. Rucci, Levalle, M. Estévez, Avenida Hipólito Yrigoyen, Coronel García, Teniente Coronel Guifra hasta Fernández.



Vuelta a Burzaco: Desde Guifra y Fernández por Fernández, Avenida Hipolito Yrigoyen, M. Estévez, Levalle, J. I. Rucci, Avenida Mitre, General Deheza, Crisologo Larralde, Boulevard de los Italianos, Camino General Belgrano (Ruta Provincial Nº 14), Avenida T. Flores (Ruta Provincial Nº 49), Avenida Donato Álvarez Avenida J. D. Perón, Avenida San Martín, 20 de Septiembre, F. F. Fernández, Rafael Calzada, Cervantes Saavedra, Altamira, Avenida San Martín, J. Ferré, Avenida Republica Argentina, Joaquín V. González, Bermúdez. A. Alsina, Avenida Espora, Cristóbal Colón, Carlos Pellegrini hasta Estación Burzaco.