Otro Día Perdido: quién es el invitado de esta noche en el programa de Mario Pergolini.

Mario Pergolini ya tiene a su nuevo invitado para este jueves 4 de diciembre a la noche en Otro Día Perdido, programa que se emite por El Trece y que está teniendo buenos resultados en las mediciones, producto no solo del tenor de las entrevistas realizadas por el histórico conductor, sino también por la calidad de los presentes y las desopilantes intervenciones que hacen tanto él como Rada. Este último también aporta con sus trucos de magia, que se viralizan usualmente en las diferentes redes sociales.

Otro Día Perdido: ¿Quién es el invitado de este jueves 4 de diciembre?

Según reveló el programa a través de su cuenta oficial de Instagram, la persona que dirá presente esta noche y se someterá al amplio abanico de preguntas preparado por Pergolini será L-Gante, el reconocido cantante de RKT. Desde las 22:30, como siempre de lunes a viernes, se podrá sintonizar la emisión de hoy.

¿Quién es L-Gante?

L-Gante, cuyo verdadero nombre es Elián Ángel Valenzuela, nació el 5 de abril del 2000 en General Rodríguez. Su salto a la fama de produjo en 2020, con el tema "L-Gante RKT" lanzado junto a Papu DJ, el cual fue sumamente consumido entre los jóvenes. También es pertinente señalar la sesión que grabó con Bizarrap en 2021, un auténtico punto de inflexión en su aún corta carrera. Sin embargo, también goza de gran notoriedad por acontecimientos por fuera de su faceta artística: desde su corta relación con Wanda Nara tras la ruptura con Mauro Icardi, hasta el tiempo que pasó detenido por amenazas y portación de armas.

Volviendo a su experiencia en la música, el tema "Bar" grabado junto a Tini le valió aún más reconocimiento internacional. No solo colaboró con la artista pop: supo cantar junto a Dillom; Sebastián Yatra; Pablo Lescano; Callejero Fino; Damas Gratis y La Joaqui, entre otras.