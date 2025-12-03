Con una baja cercana al 70%, La Rioja registra el peor derrumbe del empleo formal desde la llegada de Javier Milei

Según un relevamiento de la consultora Politikón Chaco, La Rioja se posiciona como el distrito con la mayor destrucción de empleo formal en la construcción en todo el país, acumulando una caída del 69,5% desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

Si bien hubo un ínfimo repunte mensual del 0,8%, lo que representa la creación de apenas 6 puestos de trabajo respecto a agosto, la caída del empleo se evidencia al contrastar las cifras con septiembre de 2023 con el del corriente año, en donde el desplome alcanza el 72,9%, la cifra más negativa de Argentina.

Actualmente, La Rioja cuenta con tan solo 751 puestos de trabajo registrados en el sector. En términos absolutos, esto significa que la provincia perdió 1.712 empleos desde noviembre de 2023 y 2.020 empleos si se compara con el mismo mes de hace dos años. Por otro lado, el promedio nacional mostró una recuperación del 0,7% mensual y acumula una baja del 15% en la era Milei.

Ingresos

En materia de ingresos, el panorama muestra contrastes. El salario promedio en la construcción en La Rioja se ubicó en $ 885.301 en el mes de septiembre. El monto representa una recuperación del 9,0% en términos reales en la comparación interanual contra septiembre de 2024. Sin embargo, el poder adquisitivo de los obreros riojanos sufrió un revés en el corto plazo: el salario real cayó un 3,7% frente al mes de agosto.

Además, los sueldos todavía no logran empatar la capacidad de compra que tenían antes del cambio de gobierno. Comparado con noviembre de 2023, el salario real en la provincia se mantiene un 1,4% abajo, en línea con la tendencia de un sector que, a nivel nacional, sigue sin recuperar los volúmenes históricos de actividad.

Empresas riojanas en procedimiento preventivo de crisis

La provincia de La Rioja informó que varias fábricas, tanto de la capital como del interior, han solicitado iniciar el procedimiento preventivo de crisis, en un contexto marcado por una fuerte caída del consumo y la apertura de importaciones. Según señalaron, "la baja en el consumo es estrepitosa y la apertura de importaciones tiene un gran impacto".

En diálogo con Medios Rioja, la secretaria de Trabajo de la provincia, Myriam Espinosa, explicó que este procedimiento contempla medidas como despidos, cierres o vacaciones, y que "a partir de allí se generan distintas situaciones según cada empresa y su realidad particular".