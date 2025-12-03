El verano 2026 viene con un cambio de estilo en el calzado que promete revolucionar los guardarropas. Las tradicionales sandalias negras pierden protagonismo y dan paso a una tendencia que ya se impone en redes, vidrieras y pasarelas: el animal print.

Este estampado, que se volvió el favorito para la temporada de calor, aparece en una amplia variedad de modelos, desde opciones planas hasta con taco, y en diseños cómodos que se adaptan a cualquier ocasión o gusto personal. Así, el animal print se posiciona como el nuevo furor del verano, desplazando a la clásica sandalia negra que dominó temporadas anteriores.

Lo que sorprende de esta moda es su versatilidad. El animal print combina perfectamente con tonos neutros como suela, nude o blanco, pero también con colores más intensos como rojo o tierra. Esto permite transformar un conjunto simple en un look con más fuerza y personalidad, ideal tanto para estilos minimalistas como para outfits urbanos, glamurosos o nocturnos.

Además, el estampado funciona muy bien en contextos diversos, desde modelos delicados hasta sandalias robustas o con diferentes texturas. Su paleta de tonos cálidos lo hace perfecto para acompañar el bronceado y realzar la piel, convirtiéndolo en un must para las jornadas playeras.

Tips para evitar errores

¿Querés sumarte al animal print sin errores? Algunos consejos básicos facilitan la incorporación de esta tendencia en tu look diario. Por ejemplo, empezar con sandalias de tiras finas que sean fáciles de combinar y que ofrezcan un equilibrio justo entre estilo y practicidad.

También se recomienda optar por prendas lisas para que el estampado se convierta en el centro de atención. Jugar con la paleta de colores tierra, rojo o jean claro ayuda a crear combinaciones armónicas y atractivas. Por último, elegir materiales de buena calidad garantiza que la textura del animal print se luzca con una terminación prolija y sofisticada.

Con estas claves, el animal print promete dominar el verano 2026 y ser el aliado perfecto para quienes buscan un calzado que destaque y aporte un toque audaz a cualquier outfit.

