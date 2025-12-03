Es un transporte histórico y solo tiene viajes de "ida": el colectivo que sale desde Constitución pero nunca vuelve.

La línea 61, uno de los principales transportes de la Ciudad de Buenos Aires, es el único colectivo del AMBA que solo tiene un recorrido de "ida" y no regresa a ninguna de sus paradas anteriores. Esta peculiaridad genera un gran misterio entre los pasajeros que no pueden utilizar el servicio para retornar al lugar donde lo tomaron.

Sin embargo, todo tiene una explicación y para entender el comportamiento de la línea 61 hay que conocer a la línea 62. Es que ambos transportes tienen rutas circulares que son complementarias, ya que una va en el sentido de las agujas del reloj y la otra hace lo mismo en el opuesto. De esta forma los pasajeros pueden cubrir la ida y la vuelta.

Cómo son los extraños recorridos de las líneas 61 y 62

Actualmente no hay otras líneas de colectivo en Buenos Aires que tengan recorridos inversos y complementarios, por lo que estas líneas porteñas son únicas. Por su parte, la 61 tiene dos ramales, la A y la B. Ambas salen desde la Estación Constitución por avenida Brasil y hacen un recorrido que tiene paradas en el Hospital Garrahan y el Hospital Alemán, entre otras paradas importantes.

Otros puntos claves que recorre la 61 son Recoleta, Plaza Francia, la Facultad de Derecho, Libertador y Callao y Libertador y 9 de Julio. Por su parte, el recorrido B se mete en Puerto Madero y hace una parada en la Universidad Católica Argentina (UCA), por lo que suele ser muy utilizada por los estudiantes y docentes.

En el caso de la línea 62 el recorrido es Avenida Brasil, Paseo Colón, Leandro N. Alem, avenida del Libertador, avenida Figueroa Alcorta, Centro Municipal de Exposiciones, avenida Pueyrredón, avenida Jujuy, Pavón, Lima Oeste, avenida Brasil, Lima Este. Su punto más destacado del mapa es la Estación Once, donde se puede lograr combinaciones con otras líneas de colectivo, tomar el subte o recurrir al tren de la línea Sarmiento.