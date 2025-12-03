La casa rodante china que se destaca como una de las más baratas del mercado

La furgoneta china que se consigue a un precio accesible.

Con el crecimiento del uso de las furgonetas y las casas rodantes para los viajes en pareja o familia, fueron surgiendo distintos modelos que se adaptan a las necesidades de cada usuario. En ese contexto, la empresa china Maxus lanzó al mercado la nueva Maxus Deliver 9 Campervan, que se destaca por ser de las más baratas del sector.

El DELIVER 9 está diseñado para afrontar las condiciones más duras, con acabados de alta calidad y un interior que prioriza la ergonomía y comodidad. Según la marca, “con el DELIVER 9 disfrutarás de la misma comodidad que en un espacioso automóvil”, gracias a asientos confortables y un diseño cuidado hasta el más mínimo detalle.

Este modelo se adapta a múltiples demandas ofreciendo seis opciones de longitud y versiones de chasis cabina transformables, ideales para personalizar según el negocio. La puerta corredera lateral y las puertas traseras que abren hasta 236 grados facilitan la carga y descarga, incluso en espacios reducidos.

En materia de tecnología, el DELIVER 9 incorpora una pantalla táctil de 12,3 pulgadas con conectividad para Apple Carplay y Android Auto, cámaras de alta definición y sistemas de asistencia avanzados como control de estabilidad (ESP), advertencia de colisión frontal (FCW) y alerta de cambio de carril (LDWS), que aumentan la seguridad al volante.

El motor diésel 2.0 con turbocompresor genera 150 CV y un torque de 375 Nm, mientras que tecnologías como el sistema start-stop y neumáticos ecológicos contribuyen a reducir el consumo de combustible. Además, el nivel de ruido a bordo es de apenas 47 dB, comparable al de un automóvil particular.

Maxus también pone foco en la seguridad con airbags múltiples, una carrocería de acero reforzado que absorbe impactos y un sistema inteligente antirrobo instalado de serie. Para emergencias, el vehículo cuenta con un botón SOS que conecta con servicios públicos especializados.

Cuánto cuesta la nueva caravana china

Desde el sector destacan que por unos 54.000 euros se obtiene una camper equipada con cocina, incluyendo fregadero, microondas, placa de inducción y heladera con congelador.

Este precio también incluye un baño separado con ducha e inodoro. Incluso hay de serie otra ducha, en este caso exterior, para el verano. La cama trasera se puede montar y desmontar para obtener más espacio de carga. Los precios indicados incluyen descuentos promocionales y una garantía de 5 años o 160.000 km, con oferta válida hasta el 31 de enero de 2026 para autónomos y pequeñas y medianas empresas.