Karen Reichardt dijo una burrada y no la perdonaron al aire de LN+: "Bastantes penosas..."

Papelón de la nueva diputada de La Libertad Avanza. Ni los periodistas de LN+ se la dejaron pasar.

Karen Reichardt pasó un papelón al aire de LN+ en su primera entrevista como diputada en funciones. De hecho, ni los periodistas del canal se la dejaron pasar. "Hubo escenas de diputados de LLA que fueron bastantes penosas", le marcaron.

"Por ahí, te digo la verdad, si vengo a sumar algo es educación. Hoy no había nadie muy educado. Había gente bastante maleducada y tienen años", aseguró Karen Reichardt, quien no se vio venir la respuesta de los integrantes de la mesa.

De forma contundente, le respondieron a la diputada: "Tampoco fueron solo los peronistas, hubo escenas de diputados de LLA que fueron bastantes penosas, de hoy".