REFSA rechazó los cortes rotativos que propone Nación y advirtió por el impacto en Formosa este verano

El presidente de Recursos y Energía Formosa S.A. (REFSA), Fernando De Vido, comunicó que la distribuidora provincial rechaza la implementación de cortes rotativos en el servicio eléctrico local propuesta por la Secretaría de Energía de la Nación como una alternativa para prevenir una crisis en el sistema ante la alta demanda del verano.

Al explicar la situación y la postura de la distribuidora provincial, De Vido explicó en comunicación con medios locales cómo viven el panorama energético y la directriz nacional: "El sistema entra en crisis permanentemente en el verano. Por eso, el Gobierno nacional busca alternativas para mitigar el impacto del alto consumo. La Secretaría está exigiendo a las distribuidoras con generación asignada que establezcan un cupo y apliquen cortes rotativos, a lo cual nos oponemos. Pero son ellos quienes conducen los comandos desde la generación y pueden hacerlo desde las centrales".

El funcionario señaló que esta situación vuelve a reactivar la urgencia y necesidad de lograr una fuente alternativa de abastecimiento a través de Paraguay, mediante la línea Guarambaré–Clorinda, que permitiría mitigar eventuales colapsos por sobredemanda, como los ocurridos el último verano.

A pesar de que esta interconexión con el país vecino sería una alternativa que ayudaría a mejorar el servicio para toda la población, el funcionario aseguró que faltan autorizaciones nacionales. "Avanzamos en que se determinó que no existen impedimentos técnicos. Las comunicaciones son permanentes, pero aún no tenemos la habilitación", subrayó.

Incrementos en las tarifas eléctricas mayoristas

En cuanto al costo de la energía, De Vido señaló que la Secretaría de Energía de la Nación regula su generación y transporte. Recientemente, esta entidad implementó aumentos significativos que impactan de manera desproporcionada a los sectores de menores ingresos.

De esta manera, el funcionario ilustró la magnitud del ajuste tarifario con cifras concretas: "Si comparamos el valor de la energía en los últimos dos años, el componente denominado ‘potencia’ subió 101 veces, es decir, un incremento del 10.000%". Esta suba implica que el precio por megavatio pasó de $80.000 en diciembre de 2023 a $8.000.100 actualmente.

Por otra parte, el titular de REFSA destacó que la Provincia realizó un "gran esfuerzo" para no trasladar de manera exponencial ese aumento al servicio domiciliario: "Si bien hubo incrementos, no fueron en esa magnitud ni en esos porcentajes".

De esta manera, De Vido advirtió que los nuevos valores mayoristas "impactarán en las boletas dentro de 90 días, ya que rigen desde el 1 de noviembre". Además agregó: "Lo más grave es que afecta a todas las provincias del norte justo en la época de mayor consumo, que va de fines de noviembre a marzo".

Cambios en el subsidio

En el marco del nuevo esquema que impulsa el Gobierno nacional, De Vido explicó que se eliminarán los segmentos actuales (N1, N2 y N3) para dividir a los usuarios solo entre subvencionados y no subvencionados, además de reducir la cantidad de energía subsidiada. "Desde enero, quienes reciban subsidios tendrán un tope más bajo. Si lo superan, pagarán la tarifa plena como el resto", subrayó.

También advirtió que los cambios alcanzarán a sectores comerciales e industriales: "Antes estaban dentro de las distribuidoras, pero ahora deberán gestionar directamente su provisión de energía en el mercado".