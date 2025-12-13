Bielorrusia libera a un premio Nobel y altos cargos de la oposición mientras Estados Unidos levanta más sanciones

FOTO ARCHIVO: El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, se reúne con el enviado estadounidense John Coale en Minsk, Bielorrusia

El presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, liberó el sábado a 123 presos, entre ellos el premio Nobel de la Paz Ales Bialiatski y la líder opositora Maria Kalesnikava, tras dos días de conversaciones con un enviado del presidente Donald Trump, según un comunicado estadounidense.

A cambio, Estados Unidos acordó levantar las sanciones a la potasa bielorrusa. La potasa es un componente clave en los fertilizantes, y el antiguo Estado soviético es uno de los principales productores mundiales.

La liberación de prisioneros fue, con mucho, la mayor de Lukashenko desde que la Administración de Trump inició conversaciones este año con el veterano líder autoritario, un estrecho aliado del presidente ruso Vladimir Putin.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los Gobiernos occidentales le habían rechazado anteriormente por su represión de la disidencia y su apoyo a la guerra de Rusia en Ucrania.

Bialiatski, co-ganador del Premio Nobel de la Paz 2022, es un defensor de los derechos humanos que luchó durante años en favor de los presos políticos antes de convertirse él mismo en uno de ellos. Llevaba en la cárcel desde julio de 2021.

También fueron liberados Kalesnikava, líder de las protestas masivas contra Lukashenko en 2020, y Víktor Babariko, que fue detenido ese año mientras se preparaba para presentarse ante el presidente en unas elecciones.

Funcionarios estadounidenses han declarado a Reuters que entablar contactos con Lukashenko forma parte de un esfuerzo por alejarlo de la influencia de Putin, al menos hasta cierto punto, un esfuerzo que la oposición bielorrusa, hasta ahora, ha visto con extremo escepticismo.

El enviado de Trump, John Coale, había dicho antes a la prensa en Minsk: "Por instrucciones del presidente Trump, nosotros, Estados Unidos, levantaremos las sanciones sobre la potasa".

Estados Unidos y la Unión Europea impusieron amplias sanciones a Bielorrusia después de que Minsk lanzara una violenta represión contra los manifestantes tras unas disputadas elecciones en 2020, encarcelando a casi todos los opositores a Lukashenko que no huyeron al extranjero.

Las sanciones se endurecieron después de que Lukashenko permitiera que Bielorrusia sirviera de escenario para la invasión rusa de Ucrania en 2022.

Con información de Reuters