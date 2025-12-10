En medio de los reclamos por los recortes del presidente Javier Milei, la diputada nacional Natalia de la Sota presentó un proyecto de ley para que en el Presupuesto 2026 se incorpore una cláusula que obligue al Gobierno nacional a depositar todos los meses los fondos correspondientes a la Caja de Jubilaciones de Córdoba y de otras 12 provincias.

"Nos quieren llevar a votar ‘por sí o por no’ un Presupuesto que sigue sin contemplar a los jubilados de Córdoba. No hay que permitirlo", expresó de la Sota, quien renovó su banca en las elecciones legislativas y luego formalizó la ruptura con Encuentro Federal en el Congreso para armar su nuevo monobloque, Defendamos Córdoba.

En los fundamentos de la iniciativa, la diputada cordobesa apuntó contra el mandatario nacional al asegurar que "el presidente Javier Milei desfinanció las cajas de jubilaciones de 13 provincias, incluida Córdoba" a través del DNU 280/2024, publicado el 27 de marzo de 2024 en el Boletín Oficial.

En ese marco, de la Sota explicó: “Ese decreto eliminó el resguardo establecido en la Ley 27.701, que obligaba a la Nación a girar todos los meses los fondos complementarios a los sistemas jubilatorios provinciales no transferidos al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional".

En mayo de este año, el gobernador Martín Llaryora anunció que Córdoba alcanzó un acuerdo con Nación por la deuda con la Caja de Jubilaciones provincial luego de audiencias en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, tan solo un mes después, el mandatario cordobés ingresó al expediente de la Corte una copia certificada de la Ley provincial que ratificó el convenio, una forma diplomática de reclamar por la demora en el envío de las cuotas.

Caja de Jubilaciones: cuáles son los principales puntos del proyecto de la diputada de la Sota

De la Sota propone que, como parte del Presupuesto 2026, quede asegurado que la administración nacional garantizará la transferencia mensual de un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, a las cajas de jubilaciones de las 13 provincias que no transfirieron sus esquemas previsionales a la Nación: además de Córdoba, se encuentran afectadas Buenos Aires, Chaco, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

El proyecto expresa en su artículo 1 que, “antes del día 22 de cada mes de cada año, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) girará a las provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado Nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado anual definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas”.

Asimismo, plantea que “cada anticipo mensual incluirá su actualización conforme con las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)” y precisa que “el cálculo de la referida actualización considerará la variación del índice entre el mes de julio del año al cual corresponde el último déficit, provisorio o definitivo, determinado y el mes anterior al del pago de la cuota”.

Luego, en el artículo 2, propone que “una vez determinado el resultado definitivo del déficit previsional anual, se deducirán del monto total a transferir por el Estado nacional los anticipos a valores históricos. La diferencia resultante se actualizará considerando la variación del índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) entre el mes de julio del año que se está cancelando y el mes anterior al del pago”.