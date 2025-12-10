Importante clínica debe sueldos y despidió trabajadores.

En el contexto de crisis económica que vive el país por las medidas del gobierno nacional encabezado por Javier Milei, los trabajadores de una importante clínica denunciaron despidos y atrasos salariales y convocan a protestar por esta situación.

Se trata de los empleados de la Clínica Santa Isabel, de San Nicolás, quienes aseguran que les deben tres meses de sueldos, además de varios aguinaldos y denuncian que están en una situación crítica.

Por estos motivos, los trabajadores se movilizaron en San Nicolás de los Arroyos para denunciar esto y pidieron el apoyo para futuros reclamos. A través de un comunicado expresaron que la empresa mantiene deudas salariales, acumula aguinaldos impagos y habría iniciado despidos que los trabajadores consideran “ilegales”.

"Nos hemos vistos forzados a salir a la calle ante una situación que ya no solo es económica, sino humanitaria. La empresa ha violado sistemáticamente nuestros derechos básicos y puesto en riesgo la subsistencia de nuestras familias", expresaron desde el sector de los trabajadores.

En ese sentido, detallaron que hay una deuda del 15 por ciento de los haberes de septiembre, octubre y noviembre, así como los aguinaldos correspondientes desde diciembre de 2023. Sostuvieron que el pago de lo adeudado no es algo negociable. De acuerdo a lo que indicaron los propios empleados, las deudas van desde los 10 millones hasta los 100 millones.

También explicaron que la firma ejecutó despidos bajo causas que consideran infundadas y pidieron la reincorporación del personal cesanteado. “Exigimos la reincorporación de los compañeros despedidos bajo causas falsas. No al vaciamiento del personal”, expresaron en el comunicado.

Los trabajadores también denunciaron acoso y amenazas

Esto no es todo, sino que la situación también contempla otras cuestiones, ya que los empleados de la clínica recalcaron que hay un clima laboral muy tenso con casos de acoso y amenazas de despido. "No digas nada porque te echo, te meto una causa y hablo con toda la ciudad para que no consigas laburo", denunció un trabajador al medio El Norte.

Además, sostienen que trabajan sin cobertura de ART y afirman que muchos de ellos resultaron lastimados por pacientes sin recibir la asistencia correspondiente.

Por esto solicitaron la intervención urgente de las autoridades competentes y de la Secretaría de Trabajo para frenar esto. "Nuestra lucha es por el pan de nuestras familias y por la dignidad laboral", sumaron.

También anunciaron que continuarán visibilizando el conflicto y convocaron a una nueva manifestación para este miércoles 10 de diciembre en la sede de la clínica.