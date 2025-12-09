Chau pescados: una histórica fábrica de enlatados de Mar del Plata cierra en medio de la crisis de Milei

La fábrica de alimentos enlatados Marechiare, con más de 25 años de historia en Mar del Plata, anunció el cierre definitivo de su planta luego de meses de suspender la producción y liquidar su stock a través de una tienda online que ya cerró.

Desde la empresa explicaron que la medida se debió a una combinación de factores económicos: la baja en el consumo interno, el aumento de costos y la imposibilidad de competir con los productos importados tras la apertura comercial impulsada por el gobierno de Javier Milei. "Hace algunos meses nos vimos obligados a suspender la producción de nuestra planta, golpeados por la caída de las ventas, el aumento de costos y la dificultad de competir con los productos importados. Desde entonces, mantuvimos esta tienda online activa para liquidar el stock remanente. Hoy, con los últimos productos ya en manos de nuestros clientes, llegó el momento de decir adiós", comunicaron desde Marechiare.

Cerró Marechiare: la palabra de la empresa

El director de la empresa, Federico Angeleri, había manifestado en abril que la caída en las ventas rondaba el 60 por ciento y que la situación los llevaba a migrar hacia un modelo basado en la importación de productos terminados. "Vemos que no hay acompañamiento del Gobierno. Seguramente migremos hacia un modelo basado en la importación de productos terminados. No nos dejan otra opción", afirmó.

Además, Angeleri apuntó contra los gremios: "Es mejor readecuar las condiciones. Hoy la industria pesquera lamentablemente está sufriendo este problema: tenemos convenios con gremios viejos que quedaron atrasados y no hay margen de negociación, y hoy la industria pesquera ya no es negocio. Todos los días se convoca a la paralización de una empresa".

Por el momento, no hay certezas sobre el futuro de la marca ni sobre el destino de los trabajadores que quedaron sin empleo tras el cierre. Algunos esperan que puedan surgir nuevos inversores, pero hasta ahora no hay señales claras de reactivación.

En un contexto económico complicado desde la asunción de Javier Milei, el cierre de Marechiare refleja las dificultades que atraviesan muchas industrias locales para sostenerse ante la competencia extranjera y la caída del mercado interno. "Lamentablemente, no nos queda otra alternativa. Entre la difícil situación que estamos atravesando y que no estamos en condiciones de competir contra todo el aluvión de importados, tomamos la decisión de dejar de producir", había señalado Angeleri en diálogo con Canal 8.

Desde la empresa dejaron un mensaje con la esperanza puesta en un posible regreso: "Hacemos este anuncio con mucho dolor, por los puestos de trabajo que quedaron en el camino y porque apostamos todo a la recuperación de esta marca histórica. Aunque cerramos esta etapa digital, nuestra vocación industrial sigue intacta. Gracias por habernos acompañado todos estos años. Ojalá sea un hasta pronto".