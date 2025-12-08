Un histórico mayorista cerró cuatro sucursales y despidió más de 100 trabajadores

Un mayorista cerró cuatro sucursales.

En el contexto de crisis económica que se vive en Argentina por las medidas del gobierno de Javier Milei, un histórico supermercado mayorista cerró cuatro sucursales y despidió más de 100 trabajadores.

Se trata de Caromar, dueño de la marca El Coloso, que puso punto final a supermercados en Mar del Plata, Burzaco, Tablada y San Justo, dejando a 115 empleados en la calle.

La firma tiene presencia en varias provincias y produce detergentes, rollos de cocina, lavandina, jabón en polvo, lustramuebles, antibacteriales, alcohol, barras de azufre, broches, guantes, escarbadientes, paños multiuso, repasadores, secadores de pisos, suavizantes para la ropa, velas, esponjas, film autoadherente, guantes, limpiadores, naftalina, pomada para zapatos, papel higiénico, entre otros productos.

Sin embargo, la semana pasada, cuando los empleados de cuatro sucursales de la Provincia de Buenos Aires se presentaron a sus lugares de trabajo, se encontraron con las puertas cerradas. La empresa cambió las cerraduras y contrató una nueva empresa de seguridad.

115 trabajadores en la calle

Tras esto llegaron los telegramas de despido a 20 empleados de la sucursal de Burzaco, 15 de Mar del Plata, 20 de La Tablada y 60 de San Justo, dejando a 115 personas sin su fuente de ingreso.

"Los trabajadores se encontraron con las puertas cerradas, no pudieron ingresar y ese mismo día por la tarde le empezaron a llegar los telegramas, no pudieron ni sacar sus pertenencias", relató al medio El Termómetro Gabriel Monteiro, secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de Alte Brown-Presidente Perón-San Vicente.

"Estamos trabajando en conjunto y metiendo presión para que paguen las indemnizaciones porque lo que quiere hacer la empresa es pagar el 50 por ciento basándose en que hay un cierre de establecimiento por causas económicas. Si bien existe la crisis económica, ellos no hicieron el procedimiento preventivo de crisis que ordena la ley para acreditar esa crisis y por tanto no pueden ahora alegar el 50 por ciento, tienen que pagar el 100 por ciento", agregó el dirigente gremial.

Desde el gremio se destacó que, en una audiencia que tuvo lugar este viernes, se acordó que el día 12 de diciembre será fecha de pago de los sueldos y la liquidación final, y se determinó otra nueva audiencia para el 16 “donde van a asumir las indemnizaciones”. Monteiro señaló que fueron afectados “12 trabajadores de comercio, pero también hay seguridad, limpieza y otros puestos indirectos, como los puestos gerenciales que están fuera de convenio”.