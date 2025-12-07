Cerró una importante textil y dejó a todos los trabajadores en la calle

Importante empresa textil cerró y despidió trabajadores.

Producto de las medidas que impulsó el gobierno de Javier Milei, el país sufre una fuerte crisis económica y una nueva fábrica textil cerró sus puertas. La apertura de importaciones dejó en la calle a 50 nuevos trabajadores.

La textil Hazan Silvia de Lanús anunció su fin y los empleados realizaron varias protestas con el objetivo de salvar sus puestos de trabajo, aunque desde la empresa siguen firme en su decisión.

"El dueño quiere cerrar. Pero no aprovechó las oportunidades que se le dieron. Hace 25 años que gana plata y ahora deja a todos los trabajadores en la calle. Agotamos todas las instancias, a esta empresa se le ofreció ayuda de Provincia mediante el PREBA, que no pague cargas sociales, un crédito del Banco Provincia", manifestó el secretario de General de la Asociación Obrera Textil (AOT) delegación sudoeste, Guillermo Aguilar, al medio Lanús Hoy.

En ese sentido, señaló que desde la empresa buscan escudarse en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo para despedir a los trabajadores, pero aseguró que eso no es algo que corresponda ante esta situación.

"Lo hacen para que cada trabajador termine arreglando migajas porque no puede esperar un juicio. Veremos qué dice el SECLO y cuánto ofrece a cada trabajador", agregó el dirigente gremial.

Desde el sector de los trabajadores apuntaron contra la apertura de importaciones

En esa línea, Aguilar apuntó directamente contra las medidas del gobierno de Javier Milei: "No podemos competir con productos de China ni con la apertura indiscriminada de importaciones".

"Es la segunda fábrica que cierra en la zona, hace un mes cerró una fábrica de frazadas con 20 trabajadores y tuvimos 40 despidos en una fábrica de telas de Burzaco. Esperamos que este Gobierno cambie el rumbo de la economía y se ocupe de la producción. Queda mucha gente en la calle", subrayó.

Hazan Silvia tiene 40 trabajadores de la AOT y 10 fuera de convenio, con un total de 50 que quedarán en la calle por este cierre. Por este motivo hubo varias protestas de los empleados que fueron acompañados por el movimiento obrero local, la CGT regional Lanús-Avellaneda, las dos CTA, las 62 Organizaciones peronistas y concejales del Municipio.

Mientras tanto, las autoridades del Ministerio de Trabajo bonaerense dictaron conciliación obligatoria y eso postergó por 15 días la resolución final que dicta la ola de despidos en la empresa de Lanús.