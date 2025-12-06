Cómo es Pueblo Liebig, el caribe de Entre Ríos con menos de 1000 habitantes

Ubicado a menos de 400 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y conocido como el caribe de Entre Ríos, Pueblo Liebig vuelve a ganar lugar en la ruta de destinos por descubrir en la temporada de verano 2026. Perteneciente al departamento de Colón, la localidad convertida en municipio a partir del 11 de diciembre de 2019 aglutina menos de 1000, según los datos del último Censo Nacional.

Bañada por el Río Uruguay, se destaca no sólo por sus bancos de arena, los más grandes de la región, sino también por su capacidad de reinvención que le permitió dejar atrás la época dorada que supo registrar de la mano de la industria frigorífica, por el turismo.

¿Cómo es Pueblo Liebig, el caribe de Entre Ríos?

Nacido en 1903 por iniciativa de la Compañía Inglesa "Liebig Extract of Meat Company" dedicada a la elaboración de extracto de carne, que decidió instalar un imponente frigorífico en aquella región del litoral entrerriano, en la actualidad conserva vestigios de ese momento dorado que invitan a emprender un atrapante viaje al pasado.

Declarado Patrimonio Histórico en 2009, en Pueblo Liebig aún se puede identificar la antigua división de la comunidad en el barrio perteneciente a los obreros y en el que se afincaba el personal jerárquico. Esta separación aparece marcada por “la manga”, una construcción de madera que servía para dirigir el ganado hacia la imponente estructura.

La monumentalidad de las construcciones frigoríficas no dejan de sorprender a los visitantes que se aventuran por estos caminos de la historia regional: una gran chimenea, un muelle, y enormes galpones que supieron albergar hasta 3000 empleados, descansan en silencio sobre las costas del río Uruguay con un aire inglés que llama la atención por estas latitudes.

¿Qué hacer en Pueblo Liebig, el Caribe de Entre Ríos?

Además de recorrer las antiguas intalaciones linderas a la fábrica de "Liebig Extract of Meat Company", Pueblo Liebig invita a disfrutar de la playa y la naturaleza, con las comodidades y servicios provistos en el marco de las instalaciones del Club de Pescadores que domina la vida turística de la localidad.

Desde el antiguo muelle de pasajeros, eternizado a metros de las imponentes ruinas fabriles, la vista se llena con la imagen dorada de una franja que divide al río anunciándose como un paradisíaco banco de arena. Pasear en canoa, contemplar en silencio el tosco paisaje y disfrutar de la arena serena que se tiende a la izquierda, parece ser la propuesta predilecta allí y en los alrededores.

Otra de las alternativas de Liebig reside en su Parque Nacional El Palmar. Refugio de flora y fauna desplegado por un territorio de 8500 hectáreas en el centro este del territorio provincial, preserva como formación emblemática el palmar de yatay, una especie autóctona que llega a vivir entre 200 y 400 años, que suele engalanar los cielos con sus flores amarillas, y que ofrece un delicioso fruto dulce, utilizado especialmente para la elaboración de licores.

¿Cómo llegar a Pueblo Liebig, el caribe de Entre Ríos?

Desde Buenos Aires, uno de los accesos más comunes para llegar a Pueblo Liebig es tomar la Ruta Nacional 14 en dirección norte. Este trayecto, de aproximadamente 400 kilómetros, lleva a los viajeros hasta Colón. Desde allí, el viaje continúa tomando la Ruta Provincial 130 en dirección sur, donde en aproximadamente 15-20 minutos se llega a destino.