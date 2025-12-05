El pueblito a 8 horas de Buenos Aires con un parque acuático único en el país

Inaugurado en 2022, el complejo cuenta con piscinas de distintas alturas, quinchos y un área verde con sombra ideal para pasar la tarde.

Ubicado en la localidad pampeana de Telén y enaltecido como un verdadero espacio recreativo, de paz y tranquilidad, el Parque Acuático "Aguas del Caldenal" última los detalles para dar inicio a su temporada de verano 2026.

Inaugurado en 2022, el complejo cuenta con piscinas de distintas alturas, quinchos y un área verde con sombra ideal para pasar la tarde.

¿Cómo es el Parque Acuático "Aguas del Cardenal"?

El Parque Acuático "Aguas del Caldenal" de Telén se convirtió en el verano 2025 en el epicentro de la diversión, con más de 1200 visitantes registrados sólo en los primeros días de enero. La demanda fue tal que su capacidad de alojamiento se vio completamente colmada.

Sus piscinas, dotadas de distintas alturas que llegan hasta los 60 centímetros, esperan al turista, asegurando entretenimiento para los más pequeños y comodidad para las personas mayores. El lugar incluye quinchos y un sector con sombra a pocos metros, creando un entorno perfecto para la recreación.

El proyecto, que se apresta a cumplir cuatro años, cuenta con un llamativo diseño: las piletas en forma de las letras que componen el nombre de la localidad.

"Lo que queremos es que las nuevas generaciones entiendan y comprendan las luchas que han tenido esos hombres y mujeres que forjaron la historia de Telén. Estamos convencidos de que tenemos, no sólo presente, sino un gran futuro en nuestra localidad y la zona”, destacó tiempo atrás el intendente de Telén, Saúl Echeveste, durante el acto de inauguración.

¿Cómo llegar al Parque Acuático "Aguas del Cardenal"?

Para llegar al Parque Acuático "Aguas del Cardenal" desde la ciudad de Santa Rosa, se deberá tomar la Ruta Nacional 35 en dirección sur. Después de recorrer aproximadamente 180 kilómetros, se llega a la localidad de Telén. Desde allí, seguir el acceso hacia el complejo, que se encuentra a pocos minutos del centro urbano.