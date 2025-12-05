Trump elogia a Infantino por un Mundial "de récords"

FOTO DE ARCHIVO-El presidente estadounidense Trump se reúne con el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dirigió los focos hacia el jefe de la FIFA, Gianni Infantino, antes del sorteo de la Copa del Mundo de 2026, que se celebrará el viernes en Washington, elogiando la organización del mayor evento deportivo del mundo por parte del dirigente del fútbol.

Infantino ha sido criticado en los últimos meses por acercarse demasiado a Trump, cuyo Gobierno ha asumido un papel de alto perfil en los preparativos de Estados Unidos para lo que será la Copa del Mundo más grande y más desafiante logísticamente de todos los tiempos.

El jefe del fútbol asistió a la toma de posesión de Trump en enero y ha dicho antes que el líder estadounidense merecía un reconocimiento mundial por su papel en la mediación de un alto el fuego en Oriente Medio.

La FIFA tiene previsto entregar su propio premio de la paz durante la ceremonia del sorteo, y se espera que Trump sea el galardonado.

Al ver a Infantino entre el público durante una ceremonia en Washington con motivo de la firma de un tratado de paz entre Ruanda y la República Democrática del Congo, Trump le felicitó por lo que describió como una demanda récord de entradas para la primera Copa Mundial de 48 equipos, organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.

"Gianni, muchas gracias", dijo Trump. "Has hecho un trabajo fantástico, un gran líder en el deporte y un gran caballero."

Los equipos conocerán su suerte en la fase de grupos más tarde el viernes en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, en el sorteo de un torneo que se jugará en tres países y 16 ciudades, desde Vancouver a Ciudad de México.

Trump dijo que las ventas se estaban vendiendo a un ritmo nunca visto. "Puedo informarles de que hemos vendido más entradas que cualquier país del mundo a estas alturas del partido", dijo, añadiendo que la demanda ya había "batido todos los récords".

(Redacción de Julien Pretot; edición en español de Javier López de Lérida)