Los alimentos subieron 3% en noviembre y la inflación no afloja

La inflación de noviembre volvió a meter presión sobre los precios de los alimentos, que subieron 3% según las mediciones de la consultora Eco Go. La dinámica se vio impulsada por fuertes aumentos en carne y frutas, que registraron picos del 5,8% y 18,7% respectivamente. El panorama del segmento alimentario continúa tensando el bolsillo, mientras que el índice general avanzó 2,5% en un mes atravesado por ajustes en productos regulados.

El aumento de precios en los alimentos se mantuvo firme en noviembre, con una variación del 3% mensual, de acuerdo con el Relevamiento de Precios Minoristas de Eco Go. La cifra volvió a ubicarse por encima del nivel general, que registró una suba del 2,5%, lo cual refleja que los productos que componen la canasta básica continúa liderando las tensiones inflacionarias.

El dato confirma una tendencia que se arrastra desde mediados de año: los alimentos son el componente que más rápido se encarece, tanto por factores estacionales como por el traslado de aumentos mayoristas que se activaron con fuerza en las últimas semanas.

Carne y frutas, las grandes responsables del salto mensual

Según el informe, dos categorías explican la mayor parte de la inflación en alimentos de noviembre:

Carne vacuna : aumentó 5,8%, un avance que responde al fuerte incremento previo del precio del novillo. El informe advirtió que aún queda margen para nuevas subas.

: aumentó 5,8%, un avance que responde al fuerte incremento previo del precio del novillo. El informe advirtió que aún queda margen para nuevas subas. Frutas: treparon 18,7%, con los cítricos a la cabeza (+23,8%). Se trata del tercer mes consecutivo con variaciones fuertes en este segmento.

En contraposición, las verduras mostraron una caída del 1,4%, compensando parcialmente la escalada del resto de los productos frescos.

El consumo dentro del hogar también sintió la presión

Dentro del rubro de alimentos consumidos en el hogar, los precios aumentaron 3,2%, mientras que los consumidos fuera del hogar subieron 2,3%. En términos interanuales, las subas alcanzan 38,6% y 43,7% respectivamente, por lo que la presión inflacionaria se sostiene en el tiempo y sigue erosionando el poder de compra.

Según el documento, el 34,7% de la canasta de alimentos mostró incrementos en noviembre, una difusión mayor que la del mes previo. Esto significa que el alza de precios fue más amplia y transversal.

Lácteos y huevos : +1,6%, con la leche subiendo 2,7%.

: +1,6%, con la leche subiendo 2,7%. Panificados, cereales y pastas : +1,9%.

: +1,9%. Bebidas e infusiones: +2,9%.

Regulados y transporte: más factores que empujan la inflación

Además de los alimentos, noviembre estuvo marcado por correcciones en productos regulados, lo que contribuyó al avance del índice general. Entre los ajustes se destacan:

Tarifa de electricidad: +3,6%.

Gas: +3,8%.

Prepagas: +2,4%.

Combustibles: +6%.

Colectivos en CABA y PBA: +4,1%; en líneas nacionales: +9,7%.

Este conjunto de aumentos genera un arrastre inflacionario que se trasladará a diciembre, mes que además suele verse afectado por la estacionalidad del consumo.

Perspectivas: diciembre se perfila sin alivio

El reporte de la consultora aseguró que no se espera una desaceleración significativa para diciembre. A los aumentos ya anunciados en transporte se suman las tensiones del mercado de carnes, el impacto de los precios mayoristas y la mayor demanda de fin de año. Con este escenario, la inflación en alimentos seguirá estando en el centro de la discusión económica.