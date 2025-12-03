La serie sobre Max Verstappen es recomendada por un experto.

Un influencer de cine dio a conocer su reseña de una serie documental sobre la vida de un deportista que atrapó a miles de usuarios. Se trata de la cuenta de Instagram Sin Permiso, desde donde recomendaron ver Max Verstappen: Anatomía de un Campeón, la creación audiovisual que relata la vida de presiones y angustias del piloto automovilístico.

Max Emilian Verstappen es un piloto de automovilismo neerlandés, aunque nacido en Bélgica, que en 2013 se consagró campeón mundial de karting y, al año siguiente, en su primera temporada en monoplazas, logró terminar en el tercer puesto del Campeonato Europeo de Fórmula 3 de la FIA. Dada su relevancia como piloto, la vida de Verstappen despertó la curiosidad necesaria en el mundo del cine para hacer una serie.

"Seas fanático o no de la Fórmula 1, esta serie documental te mete en la cabeza del mejor piloto del momento. Max Verstappen: Anatomy Of A Champion te muestra el lado B de la victoria: la presión y un nivel de exigencia que te va a dejar helado. Una radiografía brutal de cómo se construye un campeón", sostuvo el influencer de cine, quien ponderó esta serie y la recomendó a sus seguidores.

Muchos de los usuarios que siguen la cuenta Sin Permiso indicaron su impresión ante esta serie: "El nivel de odio que le tengo al padre de verstappen por dios", "Acá los que amamos la F1" y "Max es bueno, muy bueno. Pero, Ayrton Senna es otra cosa" fueron algunos de los comentarios al posteo.

Max Verstappen.

La serie italiana de solo seis capítulo ideal para maratonear

Estrenada en 2024 y con una premisa sencilla pero de gran impacto emocional, la miniserie italiana Adoración viene ganando presencia dentro del catálogo de Netflix. La producción, dirigida por Stefano Mordini y compuesta por solo seis episodios, se sumerge en el mundo interno -intenso y conflictivo- de un grupo de adolescentes y de una pequeña comunidad costera que queda conmocionada tras la desaparición de Elena, una joven de 16 años.