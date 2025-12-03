Solo 3 ingredientes: el truco casero más efectivo para limpiar la cafetera y dejarla como nueva.

Existe un truco de limpieza casero que es ideal para limpiar la cafetera y dejarla como nueva. Con el paso del tiempo, es normal que las cafeteras acumulen restos de café, aceites y minerales que afectan tanto el sabor como el rendimiento del aparato. En consecuencia, puede que notes un gusto raro en tu café.

Además de los limpiadores comerciales que se compran en supermercados, existe un truco casero pero muy simple y efectivo con solamente 3 ingredientes que todos tienen en sus casas: detergente, bicarbonato de sodio y vinagre.

"¿Cuántas veces nos ha pasado que la cafetera ya no tira como de costumbre y que el café no sabe igual? Pues con estos 2 tips, la dejarás nueva", compartió Lucía Lipperheide, creadora de contenido hogareño en un video subido a su cuenta de Instagram.

Truco para limpiar la cafetera con 3 ingredientes

Ingredientes

1 chorro detergente lavaplatos.

1 cucharadita de bicarbonato.

1 chorrito de vinagre de limpieza.

Agua caliente.

El paso a paso

Primero, limpiá el circuito interno de la cafetera con la mezcla de detergente, bicarbonato y vinagre. Mientras tanto, desmontá el filtro y lavalo bien para quitar cualquier resto acumulado. Cuando el depósito termine el ciclo con la mezcla, vacialo y volvé a llenarlo con agua caliente para realizar una segunda limpieza que elimine cualquier residuo y deje todo impecable. ¡Listo! Una vez enjuagada, ya podés preparar tu café con normalidad. Solo asegurate de que no queden restos de agua con vinagre para evitar alterar el sabor.

Por qué este truco funciona tan bien: el poder del detergente con el bicarbonato y el vinagre de limpieza

El detergente actúa como desengrasante y elimina los restos de aceites del café que quedan adheridos en el circuito y el filtro. Estos residuos suelen acumularse con cada uso y afectan tanto el aroma como el sabor de las preparaciones, y es por esto que removerlos es clave para mantener la cafetera en buen estado.

El bicarbonato de sodio funciona como un abrasivo suave y un gran neutralizador de olores. Su acción ayuda a desprender la suciedad más difícil y a eliminar el olor a humedad que a veces queda en los depósitos de agua o en las piezas internas. Además, en conjunto con el vinagre, produce un efecto efervescente que afloja la mugre incrustada.

El vinagre de limpieza funciona como un desinfectante y descalcificador natural. Su acidez ayuda a disolver depósitos minerales, como el sarro que se forma por el uso de agua de la canilla. De esta manera, la mezcla deja la cafetera más limpia, libre de olores y funcionando de manera más eficiente.