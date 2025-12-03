Yerba de chocolate Dubai: el sabor furor en Argentina llegó al mate.

Luego del furor que logró este sabor con todo tipo de comidas, el mate, ícono absoluto de la cultura argentina, finalmente se sumó a la ola del chocolate Dubai. Ahora, los amantes de este sabor que generó tanta polémica durante el año podrán disfrutar de unos mates con gusto a chocolate y pistachos.

En ese contexto, CBSé fue la marca que anunció el lanzamiento de esta nueva variedad que promete generar conversación: la yerba mate sabor Chocolate Dubai, una propuesta pensada para llevar la experiencia matera a un territorio completamente distinto y desafiar el paladar tradicional. La marca, reconocida por sus mezclas compuestas y saborizadas, busca así ampliar el universo del mate con alternativas que sorprendan y ofrezcan nuevas sensaciones.

Además del sabor a chocolate, la empresa también presentó una edición limitada de Mango Picante, otra apuesta audaz que combina fruta y notas especiadas para quienes se animan a experimentar con perfiles más intensos.

Con estas novedades, CBSé reafirma su rol como una de las marcas que más impulsa la innovación en un ritual tan clásico como el mate.

El chocolate Dubai: un gusto que marcó tendencia en Argentina durante el 2025

El fenómeno del “Chocolate Dubai” llegó a la Argentina como una curiosidad gourmet importada de Medio Oriente, pero en pocos meses se transformó en el sabor más comentado del año. Su mezcla intensa de cacao, especias y aromas exóticos primero conquistó a las cafeterías premium de Buenos Aires, donde se viralizó en redes gracias a reels y fotos de bebidas cremosas y postres brillantes.

Luego saltó a heladerías, panaderías y marcas de snacks, impulsado por influencers y por un público joven atraído por sabores novedosos. Hoy, ese furor se masifica aún más con el lanzamiento de la nueva yerba mate sabor Chocolate Dubai de CBSé, que lleva la tendencia directamente al ritual cotidiano de millones de argentinos.