El túnel buscará reducir el tiempo de viaje. (Foto: Xinhua).

China se consolidó como uno de los países que más innovó su transporte público con la construcción de nuevos puentes, trenes a toda velocidad (tren bala) y túneles submarinos, con el objetivo de mejorar el tránsito y la conectividad en una región con más de 1400 millones de habitantes.

Una de las iniciativas es la construcción del Jintang Undersea Tunnel, una estructura ferroviaria submarina que unirá la ciudad de Ningbo con las islas Zhoushan. Según Xinhua, tendrá una sección bajo el mar de unos 16,18 kilómetros, lo que la convertirá en la más larga del mundo en cuanto su tramo bajo el agua.

Además, es una importante instalación para el ferrocarril de alta velocidad Yongzhou (Ningbo-Zhoushan). La semana pasada, el sitio oficial del proyecto indicó que se completó un 80% de la sección de escudo de 6270 metros en el lado de Zhoushan.

Cómo es el túnel submarino más largo del mundo

Los trenes que utilicen el túnel están proyectados para alcanzar hasta 250 kilómetros por hora, lo que reducirá considerablemente los tiempos de conexión entre las islas y el continente.

El túnel, que abarca el Canal Jintang entre Ningbo y Zhoushan, tiene una longitud de 16,18 kilómetros, incluyendo una sección de escudo de 11,21 kilómetros. Dos máquinas de escudo de gran diámetro, la "Dinghai" y la "Yongzhou", excavaron desde extremos opuestos y se unieron bajo el lecho marino, de acuerdo al ChinaDaily.

El proyecto se enfrenta a condiciones geológicas extremadamente difíciles, con largos tramos de roca dura, arcilla y limo sometidos a alta presión hídrica. Actualmente, al excavar un túnel a través de una capa arenosa permeable e inestable, los ingenieros optimizaron los parámetros de excavación, reforzado la gestión del sellado y adoptado el monitoreo en tiempo real y la inyección sincronizada para garantizar un avance seguro y estable.

Una vez puesto en marcha, se espera que con el túnel submarino el trayecto se reduzca a 30 minutos en contraposición a la hora y media que lleva hoy en día por puentes o ferry.

Un desafío de la ingeniería

Según el South China Morning Post, es una demostración de que la infraestructura tradicional, vías férreas combinadas con túneles submarinos, puede competir con alternativas muy futuristas.

Además, marca un avance en técnicas de construcción submarina moderna, tuneladoras gigantes, métodos para atravesar estratos geológicos complejos, gestión del agua, lo que marca un antecedente de túneles submarinos en el mundo.

De todas maneras, este tipo de construcciones implica riesgos extra: