El mundo del transporte se verá revolucionado por la mega obra que encabeza China: la construcción del túnel submarino para trenes de alta velocidad más largo del planeta. La estructura atravesará el estrecho de Bohai y unirá las península de Liaodong y Shandong.

La obra contempla una red ferroviaria de más de 120 kilómetros que permitirá unir en apenas 40 minutos las penínsulas, dos regiones claves del país.

Esta iniciativa forma parte de los planes nacionales para reforzar la conectividad y el intercambio comercial, y fue presentada como una solución a los obstáculo logísticos de la zona.

Hoy, el trayecto por tierra entre las ciudades de Dalian y Yantai puede superar las seis horas, ya que es necesario bordear el mar. Conocido como el Bohai Strait Tunnel, el túnel submarino permitirá reducir de manera drástica el tiempo de desplazamiento de pasajeros como el de transporte de mercancías.

¿Cómo es el túnel submarino que construirá China?

El diseño del Bohai Strait Tunnel prevé una longitud total de 123 kilómetros y un presupuesto que podría superar los 220.000 millones de yuanes, equivalente a unos u$s 36.000 millones.

La infraestructura consistirá en tres secciones diferenciadas: dos túneles paralelos destinados a los trenes de alta velocidad y un conducto central reservado para tareas de mantenimiento y seguridad.

Con la nueva conexión ferroviaria, los trenes alcanzarán velocidades máximas de 250 kilómetros por hora, enlazando directamente las líneas de alta velocidad del norte y el este de China.

Así se agilizará el transporte para mercantilizar y se fortalecer la integración económica de dos áreas estratégicas para el comercio marítimo, según las autoridades chinas.

¿Cuándo inaugurarán el túnel submarino más grande del mundo?

Uno de los retos técnicos que plantea el proyecto es la perforación que deberá realizarse bajo el mar y en zonas con elevada actividad sísmica. Los ingenieros responsables de la obra tendrán que sumar sistemas avanzados de ventilación, impermeabilización y evacuación de emergencia que garantice la seguridad de la infraestructura.

En China, la obra es considerada una de inversión estratégica. Una vez en funcionamiento, se estima que podría generar ingresos anuales cercanos a los 20.000 millones de yuanes.

Hoy, el Bohai Strait Tunnel Project está en fase de planificación y estudios de viabilidad. Las previsiones estiman que la obra podría concluir en 10 y 15 años para terminarlo. Además de unir dos puntos estratégicos, el tren se consolidará como una referencia global en ingeniería y de soluciones para el transporte.