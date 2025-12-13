Perturbador: publicaron otras 65 fotos de la intimidad de Jeffrey Epstein

A partir de las fotos que publicaron este viernes los demócratas miembros del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes estadounidense, durante la mañana de este sábado agregaron más de 60 fotos nuevas de la casa de Jeffrey Epstein, con objetos perturbadores que muestran la intimidad del fallecido millonario proxeneta estadounidense.

Las nuevas fotos fueron agregadas en la misma carpeta de DropBox donde subieron las imágenes que fueron difundidas hace algunas horas.

Desde la Casa Blanca aseguraron que la bancada opositora busca "crear una narrativa falsa" con el único objetivo de perjudicar al presidente Donald Trump y sostuvieron que en los documentos oficiales "no existen irregularidades que comprometan al mandatario". Por su parte, ni Trump ni su entorno emitieron respuesta u opinión sobre las imágenes publicadas.

Noticia en desarrollo