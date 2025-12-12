Los investigadores, más cerca de saber quién mató a la psiquiatra de City Bell: un detenido y los mensajes de WhatsApp claves

La localidad de City Bell, en el partido de La Plata, se conmovió por completo tras el asesinato de la psiquiatra Virginia Franco en su propia casa. Desde un primer momento las sospechas cayeron sobre su jardinero, Javier Gustavo Echeverguren, con quien la mujer había discutido por un trabajo mal terminado.

Según los investigadores del caso, el entredicho fue el puntapié inicial que desembocó en el violento final. Echeverguren ya había trabajado en otras oportunidades en la casa de la mujer, por lo cual no era una persona desconocida.

El conflicto por dinero, la principal hipótesis

El desacuerdo entre la profesional y el jardinero comenzó por una diferencia económica. A través de mensajes de WhatsApp entre las partes se pudo reconstruir el intercambio. En un primer momento, el jardinero le pidió $50.000 pesos a Franco por un trabajo en su domicilio que daba por terminado. La psiquiatra quiso pagarle solo $10.000, porque para ella faltaban tareas por completar.

“Fue un homicidio absurdo”, dijo a TN una fuente cercana a la investigación. El jardinero fue detenido por las autoridades días después del hecho, mientras se dirigía a tomar un colectivo de larga distancia hacia la provincia de Tucumán.

Se lo acusó de homicidio agravado criminis causa, lo que significa que la muerte habría tenido como fin ocultar otro delito, posiblemente un robo. Si esta caractula avanza, la pena para el jardinero podría ser de prisión perpetua.

Qué pasó con la psiquiatra de City Bell

Virginia Franco era una reconocida psiquiatra de 68 años que vivía en una casa de City Bell, en el partido de La Plata. El 15 de noviembre fue hallada sin vida, con signos de haber sido violentada con golpes y cortes profundos.

Las cámaras de seguridad de la cuadra registraron a Echeverguren en la zona durante el horario del ataque. Se lo veía con parte del rostro cubierto, entrando a la casa y, más tarde, saliendo con una bicicleta y una mochila. Los tiempos coincidieron con los que fueron determinados por las pericias de los forenses.

El jardinero fue encontrado por la Policía en un asentamiento de Quilmes y tenía con él un pasaje a Tucumán para ese mismo día. También cargaba un teléfono que había tenido contacto reciente con la psiquiatra. Hubo testigos que aseguraron que la bicicleta de Echeverguren que se ve en el registro de las cámaras era del difunto marido de la psiquiatra.

La autopsia al cuerpo de Franco arrojó que su muerte se produjo por un shock hipovolémico a raíz de una profunda herida en su cuello.