El banco central ruso dice que los planes de la UE de utilizar sus activos son ilegales

Una bandera ondea sobre la sede del banco central de Rusia el día de una reunión, celebrada para fijar su tasa de interés de referencia, en Moscú, Rusia

El banco central de Rusia dijo el viernes que las propuestas publicadas por la Unión Europea para utilizar sus activos son ilegales y que se reserva el derecho a emplear todos los medios disponibles para proteger sus intereses.

"Los mecanismos de uso directo o indirecto de los activos del Banco de Rusia, así como cualquier otra forma de uso no autorizado de los activos del Banco de Rusia, son ilegales y contrarios al derecho internacional, incluida la violación de los principios de inmunidad soberana de los activos", dijo la entidad, cuyo nombre oficial completo es Banco Central de la Federación Rusa.

El banco se refirió a un comunicado de prensa de la Comisión de la UE, publicado el 3 de diciembre, en el que se esbozaban dos soluciones para apoyar las necesidades de financiación de Ucrania en 2026 y 2027.

En virtud de una de esas soluciones, la Comisión de la UE podría tomar prestados los saldos en efectivo de las instituciones financieras de la UE que tienen activos congelados del banco central ruso para conceder un préstamo de reparación a Ucrania.

Representantes rusos han dicho en repetidas ocasiones que una acción de este tipo sería recibida con "la reacción más dura".

El banco central dijo que la aplicación de tales planes será impugnada ante "tribunales nacionales, autoridades judiciales de Estados extranjeros y organizaciones internacionales, tribunales arbitrales y otras instancias judiciales internacionales, seguida de la ejecución de las decisiones judiciales en los territorios de los Estados miembros de la ONU".

Con información de Reuters