Interpol lidera histórica incautación mundial de animales, plantas y madera ilegal

Jirafas caminan por el Parque Nacional de Nairobi, Servicio de Vida Silvestre de Kenia (KWS) en Nairobi, Kenia

Los organismos encargados de la aplicación de la ley de 134 países decomisaron entre septiembre y octubre un número récord de animales vivos objeto de comercio ilegal, lo que pone de manifiesto la creciente demanda de mascotas exóticas, según informó el jueves Interpol en un comunicado.

Casi 30.000 animales vivos fueron decomisados en una operación mundial de un mes de duración llevada a cabo por las autoridades policiales, aduaneras, de seguridad fronteriza, forestales y de protección de la fauna y la flora silvestres, bautizada como Operación Trueno 2025.

Se incautó una cantidad récord de carne de animales salvajes comercializada ilegalmente, así como insectos, plantas y madera.

Interpol identificó a unos 1.100 sospechosos y detuvo a 24 personas en Sudáfrica, dos en Vietnam y una en Qatar. No dio más detalles sobre las detenciones.

"La Operación Trueno pone una vez más de manifiesto la sofisticación y la magnitud de las redes delictivas que impulsan el comercio ilegal de especies silvestres y forestales, redes que cada vez se entrecruzan más con todos los ámbitos delictivos, desde el tráfico de drogas hasta la explotación de seres humanos", dijo Interpol.

Las autoridades de todo el mundo se incautaron de la cifra récord de 5,8 toneladas de carne de animales silvestres, y observaron un aumento de los casos de tráfico de África a Europa.

Las autoridades keniatas decomisaron más de 400 kilos de carne de jirafa, mientras que las tanzanas recuperaron carne y pieles de cebra y antílope valoradas en unos 10.000 dólares.

Mientras tanto, las autoridades decomisaron casi 10.500 mariposas, arañas e insectos durante la operación llevada a cabo entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, constatando un fuerte aumento del tráfico de artrópodos exóticos.

"Aunque de tamaño diminuto, estas criaturas desempeñan funciones ecológicas vitales. Su eliminación desestabiliza las cadenas alimentarias e introduce especies invasoras o enfermedades, lo que plantea graves riesgos para la bioseguridad y la salud pública", dijo Interpol.

El valor anual de los delitos contra la fauna y flora silvestres se estima en 20.000 millones de dólares, pero la cifra real es probablemente mucho mayor.

Según Interpol, este año la mayor parte del tráfico de especies silvestres ha estado relacionado con restos, partes y productos de animales, a menudo destinados a la medicina tradicional o a la alimentación. Sin embargo, los decomisos de animales vivos alcanzaron una cifra récord, impulsados en gran medida por la demanda de mascotas exóticas, como aves, tortugas, reptiles y primates, añadió.

La operación fue coordinada por Interpol y la Organización Mundial de Aduanas.

Con información de Reuters