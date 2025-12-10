Mallorca vs Elche: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 de la Liga

El duelo entre Mallorca y Elche correspondiente a la fecha 16 se disputará en el estadio Mallorca Son Moix desde las 12:15 (hora Argentina), el sábado 13 de diciembre.
Así llegan Mallorca y Elche
La visita viene de ganar en la jornada pasada y buscará continuar por la senda del triunfo. Por su parte, el equipo local llega a este encuentro después de un empate previo
Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia.
Últimos resultados de Mallorca en partidos de la Liga
En su visita anterior, Mallorca empató por 0 con Real Oviedo. En los últimos 4 juegos del actual torneo, generó 1 victoria, 1 empate y 2 derrotas, con 4 goles marcados y con 7 en su valla.
Últimos resultados de Elche en partidos de la Liga
Elche venció en casa a Girona por 3 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 2 y perdido 2. Además, logró gritar 7 goles y ha recibido 7 en su arco.
Los últimos 4 encuentros entre ambos equipos terminaron con 2 victorias para el local y un total de 2 encuentros empatados. El último juego entre ambos en este torneo fue el 4 de marzo, en el torneo España - LaLiga Santander 2022-2023, y terminó con un marcador 0-1 a favor de Elche.
El dueño de casa se encuentra en el décimo séptimo puesto y tiene 14 puntos (3 PG - 5 PE - 7 PP), mientras que la visita sumó 19 unidades y está en el noveno lugar en el torneo (4 PG - 7 PE - 4 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|40
|16
|13
|1
|2
|27
|2
|Real Madrid
|36
|16
|11
|3
|2
|17
|3
|Villarreal
|35
|15
|11
|2
|2
|18
|9
|Elche
|19
|15
|4
|7
|4
|1
|17
|Mallorca
|14
|15
|3
|5
|7
|-7
Fechas y rivales de Mallorca en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 17: vs Valencia: 19 de diciembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Girona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Athletic Bilbao: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Elche en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 17: vs Rayo Vallecano: 21 de diciembre - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 18: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 19: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 20: vs Sevilla: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 21: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Horario Mallorca y Elche, según país
- Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
- Colombia y Perú: 10:15 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
- Venezuela: 11:15 horas