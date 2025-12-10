Quién es DJO, el actor de Stranger Things que toca en el Lollapalooza Argentina 2026

El elenco de Stranger Things.

Un actor de Stranger Things se destaca por un presente extraordinario tanto en el plano actoral como en la música. La serie producida por Netflix atraviesa un momento muy especial, al lanzar en 2025 su última temporada, en tres tramos entre noviembre y diciembre. En ese aspecto, son varios los protagonistas que han crecido con el desarrollo de la historia, al pasar una década entera entre el comienzo de la ficción y su cierre.

En cada año, el setlist del Lollapalooza se renueva para ofrecer algo diferente a su público. En este caso, una de las tradiciones más celebradas del festival son los sideshows, que brindan una inmersión y conexión diferente con la gente. En medio de la fiesta masiva que se vive en el Hipódromo de San Isidro, estos recitales satélite ofrecen una experiencia alternativa: más cercana, más cruda, más directa. Y en este caso, el artista DJO será uno de sus protagonistas.

La identidad de DJO

DJO es el proyecto musical que lleva adelante Joe Keery, el actor que interpreta el personaje de Steve Harrington en la aclamada serie Stranger Things. Keery logró encarar su carrera actoral con la misma fuerza que también empuja su vocación por la música, lo que demuestra su gran versatilidad tanto arriba de los escenarios, como en los sets de filmación. Como DJO, se ha abierto camino en la escena indie con una propuesta a pura psicodelia moderna y synth-pop, que remite a los sonidos retro de las décadas de 1970 y 1980.

DJO se presenta en Lollapalooza.

En cuanto a su carrera como actor, el papel decisivo de Keery fue el de Steve en la serie de ciencia ficción de Netflix, Stranger Things. Fue elegido a finales de 2015, habiendo audicionado inicialmente para el papel de Jonathan. La serie se estrenó en 2016 con gran éxito de crítica. Desde que comenzó Stranger Things, Keery también ha actuado en algunas películas independientes, incluida la película satírica de 2020, Spree. También interpretó el papel de Walter "Keys" McKey, un desarrollador de juegos, en la película de 2021 Free Guy. En mayo de 2022, fue elegido junto a Liam Neeson para la película de acción de ciencia ficción Cold Storage. Por su parte, en agosto de 2022, fue elegido como Gator Tillman para la quinta temporada de Fargo.

