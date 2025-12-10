Cuándo es el próximo feriado nacional en Argentina de diciembre 2025: qué día no se trabaja

El cierre del año suele llegar con listas interminables, reuniones apuradas y un clima social que oscila entre la urgencia y la nostalgia. En ese contexto, los feriados son un oasis: pequeñas pausas que permiten reordenar la agenda, viajar o simplemente desconectar. Pero, a diferencia de otros años, diciembre 2025 trae menos respiros oficiales y un cronograma ajustado, confirmado por el Gobierno nacional.

Después del feriado del 8 de diciembre, en el que se conmemora Día de la Inmaculada Concepción, el país transita las últimas semanas del año sin fines de semana extra largos y con apenas dos celebraciones inamovibles hasta el brindis de Año Nuevo. La ansiedad por las fiestas, los gastos y la organización familiar vuelve a poner en primer plano un interrogante clásico: ¿cuándo es el próximo feriado?

Cuándo es el próximo feriado nacional en Argentina

El próximo feriado inamovible en Argentina será el jueves 25 de diciembre de 2025, cuando se celebra Navidad. No habrá, antes de esa fecha, ningún otro feriado oficial ni fin de semana largo. Sin embargo, al caer jueves, la Navidad abre la posibilidad de armar un “finde XL improvisado” para quienes puedan tomarse el viernes 26.

Navidad: el origen oculto detrás del 25 de diciembre

Si bien hoy la Navidad es sinónimo de familia, consumo y rituales compartidos —un verdadero fenómeno cultural que excede lo religioso—, su historia es más compleja. La Enciclopedia Britannica recuerda que el Nuevo Testamento no especifica una fecha para el nacimiento de Jesús, y que el 25 de diciembre fue adoptado siglos después.

Una teoría ampliamente aceptada señala que la Iglesia cristianizó una festividad romana previa: el dies solis invicti nati, el día del nacimiento del sol invicto, que celebraba el solsticio de invierno en el hemisferio norte. Con un simbolismo ligado al renacimiento y al retorno de la luz, la fecha resultaba ideal para asociarla al nacimiento del “hijo de Dios”.

Otra interpretación rastrea la elección del 25 de diciembre a un razonamiento teológico sobre la creación del mundo y la fecha de la concepción de Jesús, calculada el 25 de marzo. Nueve meses más tarde, nacía Cristo. La fiesta comenzó a celebrarse como liturgia específica recién en el siglo IX y, según la Britannica, se transformó en celebración familiar global recién en el siglo XX, cuando sus elementos religiosos cedieron paso a la tradición del intercambio de regalos, un fenómeno ampliamente tratado en documentales y series sobre consumismo contemporáneo.

Después de Navidad: qué feriados quedan para este año

Con el 25 de diciembre como única pausa oficial, el año se despide con un último día no laborable:

Año Nuevo: jueves 1° de enero de 2026.

Al igual que Navidad, cae jueves, lo que permite extender el descanso al viernes para quienes puedan hacerlo. Ambas fechas suelen generar alto movimiento turístico y gastronómico en todo el país, además de convertirse en momentos de balance personal y rituales que cruzan generaciones.