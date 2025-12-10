Este año la ganadora fue la dirigente venezolana María Corina Machado.

El Comité Noruego del Nobel, la organización encargada de elegir a los ganadores del Premio Nobel de la Paz, confirmó que la ceremonia de entrega se llevará a cabo el miércoles 10 de diciembre a las 9 de la mañana (hora de Argentina). Este año la ganadora fue la dirigente venezolana María Corina Machado.

La celebración del Premio Nobel de la Paz comenzará con la conferencia de prensa el 9 de diciembre, tendrá su plato fuerte con la ceremonia de entrega de premios el 10 de diciembre y finalizará con la inauguración de la exposición del Premio Nobel de la Paz el jueves 11.

¿Cómo ver la entrega del Premio Nobel de la Paz?

La ceremonia tendrá lugar en el Ayuntamiento de Oslo el 10 de diciembre de 2025. El evento contará con actuaciones artísticas y el discurso de presentación pronunciado por el presidente del Comité Noruego del Nobel, Jørgen Watne Frydnes.

La transmisión oficial de los eventos de la Semana Nobel están disponibles a través de las plataformas digitales de la Fundación Nobel, incluyendo su canal de YouTube y el sitio web oficial nobelprize.org.

Está previsto que la ganadora, María Corina Machado, reciba la medalla de oro y el diploma, y luego brinde un discurso.

¿Qué artistas formarán parte de la ceremonia del Nobel de la Paz?

Danny Ocean y Gabriela Montero, artista venezolanos que expresaron su apoyo a Corina Machado e hicieron públicas sus críticas a Nicolás Maduro, estarán a cargo del show de la ceremonia. También participará del evento la cantante noruega Vera Sonne.

"Danny Ocean es un cantante, compositor y productor venezolano que se ha convertido en una de las voces más influyentes de la música latina contemporánea. Obteniendo más de 12.5 mil millones de emisiones con éxitos globales como Me Rehúso, Fuera del Mercado y el reciente single Imaginate, la innovadora y distintiva fusión Pop del Futuro de Danny ha sido elogiada por Rolling Stone como 'una foto luminosa de lo que significa ser latino, un migrante y libre'", indicó el comunicado del Instituto Nobel.

"Gabriela Montero es una famosa pianista, compositora y defensora de los derechos humanos venezolana. Premio Vaclav Havel de Disidencia Creativa, utiliza la música y su perfil público para enfrentar la urgente crisis sociopolítica en Venezuela", agregó sobre la música venezolana.

En el anuncio, el Instituto Nobel resaltó que ambos artistas son: "representantes de una generación de venezolanos que impulsa un mensaje de resiliencia, unión y esperanza".

¿Por qué el Premio Nobel de la Paz se entrega el 10 de diciembre?

El Premio Nobel de la Paz se entrega el día del fallecimiento de Alfred Nobel, el 10 de diciembre, una tradición que se remonta a 1901, explica el sitio web del Premio Nobel La ceremonia formal, celebrada en el Ayuntamiento de Oslo, reúne a representantes de la familia real noruega, representantes del gobierno y el parlamento, el cuerpo diplomático y otros representantes de la sociedad civil noruega; en total, cerca de 1000 invitados. El banquete del Premio Nobel de la Paz se celebra en el Grand Hotel, en el centro de Oslo, donde el galardonado suele ser recibido con una procesión de antorchas en su honor.

Durante los Días Nobel de diciembre, diversos eventos conmemoran la ocasión. El 9 de diciembre, el galardonado ofrece una conferencia de prensa en el Instituto Nobel Noruego, donde también se reúne con miembros del Comité Nobel y el personal del Instituto. Por la noche, el galardonado es invitado por el Comité Nobel a la llamada "cena pequeña" en el Grand Hotel. Poco después de la ceremonia en el Ayuntamiento, se emite en directo una entrevista internacional con Al Jazeera desde el mismo recinto. El 11 de diciembre, el Foro del Premio Nobel de la Paz contará con ponentes de primer nivel sobre asuntos mundiales en el Aula Universitaria. Por la noche, se inaugura la exposición del Premio Nobel de la Paz en el Centro Nobel de la Paz.

Cronograma de actividades