Ganadores del Premio Nobel de la Paz: la lista completa

La lista completa de los ganadores del Premio Nobel de la Paz.

El premio fue creado por Alfred Nobel, inventor de la dinamita, quien en su testamento de 1895 dispuso que sus bienes se utilizaran para establecer cinco galardones destinados a quienes realizaran “el mayor o mejor servicio a la humanidad”. En el caso del de la Paz, Nobel especificó que debía otorgarse: “A la persona que haya trabajado más o mejor por la fraternidad entre las naciones, la abolición o reducción de los ejércitos permanentes y la celebración o promoción de congresos de paz”.

A diferencia de los otros premios (administrados por academias suecas), Nobel decidió que el Comité Nobel Noruego, nombrado por el Parlamento de Noruega, fuera el encargado de otorgar el Premio de la Paz. Aunque no existe una respuesta concreta, esto se interpretó tradicionalmente como un intento de Nobel de evitar que la política interna sueca afectara esta categoría, y porque Noruega tenía una fuerte tradición en el movimiento pacifista de la época.

El primer premio se entregó en 1901 a Henry Dunant (fundador de la Cruz Roja) y Frédéric Passy (líder del movimiento pacifista europeo). Entre los ganadores hay un argentino: Adolfo Pérez Esquivel. Y la última ganadora fue la dirigente antichavista María Cocina Machado.

El argentino Adolfo Pérez Esquivel ganó el Premio Nobel de la Paz.

Listado completo de los ganadores del Premio Nobel de la Paz

1901: Henry Dunant y Frédéric Passy – El primero por sus esfuerzos humanitarios para socorrer a soldados heridos y promover el entendimiento internacional; y el segundo por su labor de por vida a favor de conferencias de paz, diplomacia y arbitraje internacional.

1902: Élie Ducommun y Albert Gobat – El primero por su infatigable y hábil dirección de la Oficina de Paz de Berna; y el segundo por su administración eminentemente práctica de la Unión Interparlamentaria.

1903: Randal Cremer – Por su prolongado y devoto esfuerzo en favor de las ideas de paz y arbitraje.

1904: Institute of International Law – Por su empeño en el derecho público para desarrollar lazos pacíficos entre naciones y humanizar las leyes de guerra.

1905: Bertha von Suttner – Por su audacia al oponerse a los horrores de la guerra.

1906: Theodore Roosevelt – Por su papel en poner fin a la guerra entre Japón y Rusia.

1907: Ernesto Teodoro Moneta y Louis Renault – El primero por su trabajo en prensa y en reuniones pacifistas para fomentar la comprensión entre Francia e Italia; el segundo por su decisiva influencia en la conducción y resultados de las Conferencias de La Haya y Ginebra.

1908: Klas Pontus Arnoldson y Fredrik Bajer – Ambos por su prolongado trabajo en favor de la causa de la paz como políticos, líderes de sociedades pacifistas, oradores y autores.

1909: Auguste Beernaert y Paul Henri d’Estournelles de Constant – Por su destacada posición en el movimiento internacional por la paz y el arbitraje.

1910: Permanent International Peace Bureau – Por actuar como vínculo entre sociedades de paz de varios países y ayudar a organizar manifestaciones mundiales del movimiento pacifista.

1911: Tobias Asser y Alfred Fried – Asser por su rol como cofundador del Instituto de Derecho Internacional y pionero en relaciones legales internacionales; Fried por su esfuerzo en exponer y combatir lo que él consideraba la causa principal de la guerra: la anarquía en las relaciones internacionales.

1912: Elihu Root – Por fomentar una mejor comprensión entre países de América del Norte y del Sur e iniciar importantes acuerdos de arbitraje internacional.

1913: Henri La Fontaine – Por su contribución sin parangón a la organización del internacionalismo pacífico.

1917: International Committee of the Red Cross – Por sus esfuerzos para asistir a soldados heridos, prisioneros de guerra y sus familias durante la guerra.

1919: Woodrow Wilson – Por su papel como fundador de la League of Nations (Liga de Naciones).

1920: Léon Bourgeois – Por su prolongada contribución a la causa de la paz y la justicia y su rol destacado en el establecimiento de la Liga de Naciones.

1921: Hjalmar Branting y Christian Lange – Ambos por su contribución de por vida a la causa de la paz y al internacionalismo organizado.

1922: Fridtjof Nansen – Por su papel principal en la repatriación de prisioneros de guerra, en el socorro internacional, y como Alto Comisionado de la Liga de Naciones para refugiados.

1925: Sir Austen Chamberlain y Charles G. Dawes – Chamberlain por su rol crucial para posibilitar el Tratado de Locarno; Dawes por su papel clave en la elaboración del Plan Dawes.

1926: Aristide Briand y Gustav Stresemann – Ambos por su papel decisivo en lograr el Tratado de Locarno.

1927: Ferdinand Buisson y Ludwig Quidde – Por su contribución a la emergencia, en Francia y Alemania respectivamente, de una opinión pública favorable a la cooperación internacional pacífica.

1928: No se otorgó el premio.

1929: Frank B. Kellogg – Por su rol crucial en la consecución del Pacto Briand-Kellogg.

1930: Nathan Söderblom – Por promover la unidad cristiana y ayudar a crear una nueva actitud de espíritu necesaria para que la paz entre naciones se vuelva realidad.

1931: Jane Addams y Nicholas Murray Butler – Ambos por su esfuerzo persistente para revivir el ideal de paz y reavivar el espíritu de paz en su nación y en toda la humanidad.

1932: No se otorgó el premio.

1933: Sir Norman Angell – Por exponer con su pluma la ilusión de la guerra y presentar un argumento convincente en favor de la cooperación internacional y la paz.

1934: Arthur Henderson – Por su lucha incansable y esfuerzos valientes como presidente de la Conferencia de Desarme de la Liga de Naciones (1931-34).

1935: Carl von Ossietzky – Por su ardiente amor a la libertad de pensamiento y expresión y su valiosa contribución a la causa de la paz.

1936: Carlos Saavedra Lamas – Por su papel como “padre del Pacto Antiguerra” de 1933 y por mediar la paz entre Paraguay y Bolivia en 1935.

1937: Robert Cecil, Viscount Cecil of Chelwood – Por su esfuerzo incansable en apoyo de la Liga de Naciones, el desarme y la paz.

1938: Nansen International Office for Refugees – Por continuar la obra de Fridtjof Nansen en beneficio de los refugiados en Europa.

1939: No se otorgó.

1940: No se otorgó.

1941: No se otorgó.

1942: No se otorgó.

1943: No se otorgó.

1944: International Committee of the Red Cross – Por su gran labor realizada durante la guerra en favor de la humanidad.

1945: Cordell Hull – Por su trabajo incansable por el entendimiento internacional y su papel clave en el establecimiento de la United Nations (Naciones Unidas).

1946: Emily Greene Balch y John R. Mott – Balch por su labor de toda la vida por la causa de la paz; Mott por su contribución a la creación de una fraternidad religiosa de paz a través de fronteras nacionales.

1947: Friends Service Council y American Friends Service Committee – Por su trabajo pionero en el movimiento internacional por la paz y su compasivo esfuerzo por aliviar el sufrimiento humano, promoviendo la fraternidad entre naciones.

1948: No se otorgó el premio.

1949: Lord Boyd Orr – Por su esfuerzo de toda la vida por vencer el hambre y la miseria, ayudando así a eliminar una causa mayor de conflicto y guerra.

1950: Ralph Bunche – Por su mediación en Palestina en 1948–1949.

1951: Léon Jouhaux – Por haber dedicado su vida a la lucha contra la guerra mediante la promoción de la justicia social y la fraternidad entre hombres y naciones.

1952: Albert Schweitzer – Por su altruismo, reverencia por la vida y labor humanitaria incesante.

1953: George C. Marshall – Por proponer y supervisar el plan para la recuperación económica de Europa.

1954: Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (ACNUR) – Por sus esfuerzos para brindar ayuda y protección a refugiados en todo el mundo.

1955: No se otorgó el premio.

1956: No se otorgó el premio.

1957: Lester B. Pearson – Por su contribución crucial al despliegue de una fuerza de emergencia de la ONU tras la Crisis de Suez.

1958: Georges Pire – Por sus esfuerzos para ayudar a refugiados a salir de los campos y volver a una vida con libertad y dignidad.

1959: Philip Noel-Baker – Por su prolongada contribución a la causa del desarme y la paz.

1960: Albert Lutuli – Por su lucha no-violenta contra el apartheid.

1961: Dag Hammarskjöld – Por desarrollar a la ONU en una organización internacional efectiva y constructiva.

1962: Linus Pauling – Por su lucha contra la carrera armamentista nuclear.

1963: International Committee of the Red Cross y League of Red Cross Societies – Por promover los principios del Convenio de Ginebra y la cooperación internacional en favor de la paz.

1964: Martin Luther King Jr. – Por su lucha no violenta por los derechos civiles.

1965: United Nations Children’s Fund (UNICEF) – Por reforzar la solidaridad entre naciones y reducir la diferencia entre estados ricos y pobres.

1966: No se otorgó.

1967: No se otorgó.

1968: René Cassin – Por su lucha para asegurar los derechos humanos según lo estipulado en la Declaración de la ONU.

1969: International Labour Organization (ILO) – Por crear legislación internacional que asegura normas laborales básicas.

1970: Norman Borlaug – Por la “revolución verde” que ofreció esperanza frente al hambre mundial.

1971: Willy Brandt – Por abrir el camino a un diálogo significativo entre Este y Oeste.

1972: No se otorgó.

1973: Henry Kissinger y Le Duc Tho – Por negociar un cese del fuego en Vietnam.

1974: Seán MacBride y Eisaku Satō – MacBride por sus esfuerzos por los derechos humanos; Satō por su contribución a la estabilidad en el Pacífico y al Tratado de No Proliferación Nuclear.

1975: Andrei Sakharov – Por su lucha por los derechos humanos, el desarme y la cooperación internacional.

1976: Betty Williams y Mairead Corrigan – Por fundar un movimiento para acabar con el conflicto en Irlanda del Norte.

1977: Amnesty International – Por su defensa mundial de los derechos humanos.

1978: Anwar al-Sadat y Menachem Begin – Por negociar la paz entre Egipto e Israel.

1979: Madre Teresa – Por su labor de ayuda a la humanidad sufriente.

1980: Adolfo Pérez Esquivel – Por su defensa de los derechos humanos y su inspiración para pueblos reprimidos.

1981: Office of the United Nations High Commissioner for Refugees (ACNUR) – Por promover derechos fundamentales de refugiados.

1982: Alva Myrdal y Alfonso García Robles – Por su labor por el desarme y zonas libres de armas nucleares.

1983: Lech Wałęsa – Por su lucha no violenta por sindicatos libres en Polonia.

1984: Desmond Tutu – Por su liderazgo contra el apartheid.

1985: International Physicians for the Prevention of Nuclear War – Por concientizar sobre las consecuencias catastróficas de una guerra nuclear.

1986: Elie Wiesel – Por su mensaje a favor de la paz y la dignidad humana.

1987: Óscar Arias Sánchez – Por su trabajo por la paz en Centroamérica.

1988: United Nations Peacekeeping Forces – Por prevenir enfrentamientos y facilitar negociaciones.

1989: 14th Dalai Lama (Tenzin Gyatso) – Por promover soluciones pacíficas basadas en la tolerancia.

1990: Mikhail Gorbachev – Por su liderazgo en cambios radicales en las relaciones Este-Oeste.

1991: Aung San Suu Kyi – Por su lucha no violenta por la democracia.

1992: Rigoberta Menchú Tum – Por su lucha por justicia social y derechos indígenas.

1993: Nelson Mandela y F.W. de Klerk – Por poner fin al apartheid y sentar bases para una Sudáfrica democrática.

1994: Yasser Arafat, Shimon Peres y Yitzhak Rabin – Por sus esfuerzos por la paz en Medio Oriente.

1995: Joseph Rotblat y Pugwash Conferences on Science and World Affairs – Por reducir el papel de armas nucleares y trabajar por su eliminación.

1996: Carlos Filipe Ximenes Belo y José Ramos-Horta – Por su trabajo por una solución justa y pacífica al conflicto de Timor Oriental.

1997: International Campaign to Ban Landmines y Jody Williams – Por prohibición y desminado de minas antipersonales.

1998: John Hume y David Trimble – Por buscar una solución pacífica en Irlanda del Norte.

1999: Doctors Without Borders (Médecins Sans Frontières) – Por su labor humanitaria pionera.

2000: Kim Dae-jung – Por su labor por la democracia, los derechos humanos y la reconciliación con Corea del Norte.

2001: United Nations y Kofi Annan – Por trabajar por un mundo mejor organizado y pacífico.

2002: Jimmy Carter – Por décadas de mediación, defensa de los derechos humanos y trabajo por la paz.

2003: Shirin Ebadi – Por su lucha por la democracia y los derechos de mujeres y niños.

2004: Wangari Maathai – Por su aporte al desarrollo sostenible, la democracia y la paz.

2005: International Atomic Energy Agency (IAEA) y Mohamed ElBaradei – Por impedir el uso militar de la energía nuclear y promover su uso seguro.

2006: Muhammad Yunus y Grameen Bank – Por crear desarrollo económico y social desde abajo.

2007: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) y Al Gore – Por ampliar el conocimiento sobre el cambio climático inducido por el hombre.

2008: Martti Ahtisaari – Por más de tres décadas de mediación internacional.

2009: Barack H. Obama – Por fortalecer la diplomacia internacional y la cooperación entre pueblos.

2010: Liu Xiaobo – Por su lucha no violenta por derechos humanos fundamentales.

2011: Ellen Johnson Sirleaf, Leymah Gbowee y Tawakkol Karman – Por su lucha no violenta por los derechos de las mujeres y su participación en la paz.

2012: European Union – Por más de seis décadas de paz, reconciliación y democracia en Europa.

2013: Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) – Por eliminar armas químicas.

2014: Kailash Satyarthi y Malala Yousafzai – Por su lucha por los derechos infantiles y la educación.

2015: National Dialogue Quartet – Por construir una democracia pluralista en Túnez tras la Revolución de Jazmín.

2016: Juan Manuel Santos – Por poner fin a la guerra civil de más de 50 años en Colombia.

2017: International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) – Por concientizar sobre las consecuencias humanitarias de las armas nucleares y promover su prohibición.

2018: Denis Mukwege y Nadia Murad – Por combatir el uso de la violencia sexual como arma de guerra.

2019: Abiy Ahmed Ali – Por resolver el conflicto fronterizo con Eritrea y trabajar por la cooperación internacional.

2020: World Food Programme – Por combatir el hambre y mejorar condiciones de paz en zonas de conflicto.

2021: Maria Ressa y Dmitry Muratov – Por salvaguardar la libertad de expresión.

2022: Ales Bialiatski, Memorial y Center for Civil Liberties – Por defender los derechos ciudadanos, documentar crímenes de guerra y demostrar el rol vital de la sociedad civil.

2023: Narges Mohammadi – Por su lucha contra la opresión de mujeres en Irán y por los derechos humanos.

2024: Nihon Hidankyo – Por sus esfuerzos por un mundo libre de armas nucleares y sus testimonios contra el uso de estas armas

2025: María Corina Machado – Por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia.