Javier Milei viajó a Oslo para participar de la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado.

La dirigente venezolana María Corina Machado recibirá el Premio Nobel de la Paz el miércoles 10 de diciembre en la ciudad de Oslo y la ceremonia contará con la presencia del presidente Javier Milei. También darán el presente otros mandatarios de Latinoamérica, como Daniel Noboa de Ecuador, José Murilo Quintero de Panamá y Santiago Peña de Paraguay.

"La Argentina está del lado correcto de la historia. En el lugar donde nunca debimos salir. A favor de la paz y la libertad", sostuvo el último sábado el subsecretario de Prensa del Gobierno, Javier Lanari, al confirmar la presencia del mandatario en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz 2025.

Milei partió el lunes a las 20 en un "vuelo especial" rumbo a Oslo. Su presencia es un fuerte gesto de respaldo político a Machado —quien fue inhabilitada por el gobierno de Nicolás Maduro para competir en las últimas elecciones— y una nueva oportunidad para que el libertario posicione su discurso contra el "socialismo" en un foro global.

Machado fue galardonada con el Premio Nobel "por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia", anunció el Comité Nobel noruego el pasado 10 de octubre.

Debido a que vive en la clandestinidad en Venezuela, hasta el último domingo el viaje de Machado estuvo en duda. Sin embargo, el sábado por la noche confirmó su participación. Además de recibir el galardón, está prevista una conferencia de prensa de Machado en el Instituto del Nobel.

¿Qué otros presidentes viajan a Oslo?

El primer presidente a llegar fue el panameño José Raúl Mulino, quien aterrizó en país nórdico el lunes. Desde Noruega, afirmó que viajó por la misma razón que otros presidentes "democráticos de la región", para "darle una gran felicitación a esa heroína de la democracia, al pueblo venezolano luchador".

Además, sostuvo que busca realizar "esfuerzos comunes" entre los pueblos y los gobiernos "para retornar lo antes posible a la democracia en Venezuela".

Por su parte, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, viajó el lunes a Hungría, donde se reunirá con el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, para después trasladarse a la capital noruega, según informó el vocero de la Presidencia paraguaya, Guillermo Grance.

Mientras que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, se encuentra en los Emiratos Árabes para mantener una serie de reuniones con el jeque Mohamed Bin Zayed Al Nahyan. Pero el miércoles también llegará a Oslo para acompañar a Corina Machado.

Otra de las personas que viajó a Noruega fue Corina Parisca, la madre de la ganadora del Nobel. “Todos los días le rezo el rosario a Papá Dios, a la Virgen, a ambos juntos, porque tengamos a María Corina mañana", dijo al llegar al aeropuerto de Oslo.