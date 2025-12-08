El presidente Javier Milei emprenderá esta noche un nuevo viaje internacional, esta vez con destino al norte de Europa. Según confirmó la oficina de Presidencia de la Nación, el mandatario partirá a las 20 en un "vuelo especial" rumbo a Oslo, Noruega, con el objetivo central de participar en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a la líder opositora venezolana, María Corina Machado.

El itinerario oficial revela un viaje de características "relámpago": Milei pisará suelo noruego el martes al mediodía y emprenderá el regreso apenas 26 horas después, concentrando toda su actividad diplomática y política en la jornada del miércoles 10 de diciembre, fecha en la que se conmemora el Día de los Derechos Humanos.

La foto con Machado y la agenda

El punto álgido de la gira será el miércoles a las 9, cuando Milei asista a la ceremonia de premiación. Su presencia es un fuerte gesto de respaldo político a Machado —quien fue inhabilitada por el gobierno de Nicolás Maduro para competir en las últimas elecciones— y una nueva oportunidad para que el libertario posicione su discurso contra el "socialismo" en un foro global.

Sin embargo, el viaje no se limitará a la gala del Nobel. La Casa Rosada logró cerrar encuentros de máximo nivel institucional en Oslo:

A las 11.30 , Milei será recibido por Su Majestad, el Rey Harald V .

A las 13.10, mantendrá una reunión bilateral con el Primer Ministro de Noruega, el laborista Jonas Gahr Støre.

Cronograma minuto a minuto

La comitiva presidencial tiene previsto un esquema ajustado para maximizar el tiempo en el viejo continente:

Lunes 8: Partida desde Buenos Aires a las 20 en vuelo especial.

Martes 9: Arribo a Oslo a las 13.30. No se informaron actividades oficiales para el resto de esa jornada.

Miércoles 10: Actividad completa (Nobel, Rey y Primer Ministro). A las 16 , el Presidente subirá nuevamente al avión para emprender el regreso.

Jueves 11: Aterrizaje en la República Argentina programado para las 9.

Este periplo se suma a la extensa lista de viajes al exterior que acumula Milei en sus dos años de gestión, priorizando una vez más la agenda internacional y el posicionamiento ideológico global en momentos de tensión interna.