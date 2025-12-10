Quién es Corina Machado, la ganadora del premio Nobel de la paz y líder de la oposición en Venezuela

La líder opositora de Venezuela, Corina Machado, ganó el Premio Nobel de la Paz por su "incansable labor en la promoción de los derechos democráticos" y lo recibirá durante una ceremonia en Oslo, acompañada por mandatarios liberales de otros países. Todo lo que se sabe de la líder opositora al gobierno de Nicolas Maduro.

¿Quién es Corina Machado?

María Corina Machado, de 58 años, nació en Caracas el 7 de octubre de 1967. Es ingeniera industrial de formación, y su padre fue un destacado empresario de la industria siderúrgica venezolana. Proviene de la clase alta y aboga por reformas económicas liberales, incluida la privatización de empresas estatales, pero también apoya la creación de programas de bienestar social destinados a ayudar a los ciudadanos más pobres del país.

La líder opositora obtuvo una contundente victoria en las elecciones primarias de la oposición en 2023, pero la prohibición de ocupar cargos públicos le impidió presentarse como candidata a la presidencia por Vente Venezuela y no pudo competir contra Nicolás Maduro en las elecciones del 2024 y pasó a la clandestinidad. En su lugar fue reemplazada por el candidato Edmundo González Urrutia, quien no pudo vencerlos y Maduro se erigió como presidente por tercera vez consecutiva.

La líder opositora Corina Machado recibirá su Premio Nobel de la Paz en una ceremonia en Oslo

Machado salió de la clandestinidad para hacer una breve aparición durante una protesta antes de la toma de posesión de Maduro en enero de 2025. Fue detenida y posteriormente liberada.

Por qué le dieron el Premio Nobel de la Paz a Corina Machado

La Academia de Noruega decidió otorgarle el Premio Nobel de la Paz a Machado al considerar "una figura clave y unificadora en una oposición política que antes estaba profundamente dividida". De acuerdo a la academia logró encontrar "un terreno común en la demanda de elecciones libres y un gobierno representativo".

De acuerdo al presidente del Comité, Jorgen Watne Frydnes, la venezolana fue elegida por "su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

"La democracia depende de las personas que se niegan a estar calladas, que se atreven a dar un paso al frente pese a los graves riesgos y que nos recuerdan que la libertad nunca puede darse por sentada", resaltó Frydnes.