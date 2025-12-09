Cuánto cuesta irse de vacaciones al Caribe en el verano 2026: precios de paquetes, viajes y alojamientos

Este verano 2026, frente a un dólar que se mantiene relativamente barato, algunos de los argentinos que tienen capacidad de ahorro optarán por vacacionar afuera del país. Uno de los destinos más solicitados en la temporada de enero a marzo de 2026 es el Caribe.

A continuación, algunos de los precios de alojamiento, pasajes y paquetes completos all inclusive en algunos de los principales destinos de esta región americana, que van desde lugares más populares como Cancún (México), Punta Cana (República Dominicana) o Cartagena de Indias (Colombia) a otros más exclusivos como Aruba (Antillas Holandesas).

Precio de los pasajes a los principales destinos del Caribe

Los precios aproximados de pasajes aéreos a los principales destinos del Caribe, desde Buenos Aires y con fechas entre enero y marzo de 2026, son los siguientes:

Punta Cana (República Dominicana) : entre USD 565 y USD 655 ida y vuelta (entre $830.000 y $962.000)

: entre USD 565 y USD 655 ida y vuelta (entre $830.000 y $962.000) Cancún (México) : entre USD 615 y USD 820 ida y vuelta en las tarifas más baratas (entre $903.000 y $1.206.000)

: entre USD 615 y USD 820 ida y vuelta en las tarifas más baratas (entre $903.000 y $1.206.000) Aruba : entre USD 553 y USD 660 en las tarifas baratas (entre $812.000 y $970.000)

: entre USD 553 y USD 660 en las tarifas baratas (entre $812.000 y $970.000) Cartagena de Indias (Colombia): aproximadamente USD 585 ida y vuelta (unos $860.000)

Cuánto cuesta alojarse en el Caribe en el verano 2026

Más allá de los rangos y del precio puntual del dólar al momento de sacar las vacaciones, los especialistas advierten que el Caribe tiene una marcada estacionalidad: las cifras tienden a subir en fines de semana largos, vacaciones y durante el verano del hemisferio norte. Asimismo, los precios de los hoteles “all-inclusive” suelen ser sensiblemente más altos, aunque incorporan comidas y servicios que pueden mejorar la ecuación final del viaje.

Aun así, algunos precios aproximados de alojamiento en los principales destinos caribeños son los siguientes:

Punta Cana

Hay alojamientos económicos o low-cost desde unos USD 30 a USD 70 por noche, por lo que una semana de alojamiento equivale a entre USD 210 y USD 490 (desde $308.000). Un alojamiento un poco más elevado cuesta alrededor de USD 60 a USD 100 por noche, equivalentes a entre USD 420 y USD 700 por semana (hasta $1.029.000).

Aruba

En el caso de Aruba, las opciones más económicas dentro de los hoteles más reservados se ubican entre USD 60 y USD 100 por noche, según publicaciones en sitios de reservas como Despegar y Turismocity. Esto equivale a una estadía semanal que oscila entre USD 420 y USD 700, es decir, aproximadamente $615.000 a $1.029.000 al tipo de cambio de referencia.

Cartagena de Indias

En Cartagena de Indias, las estadísticas recabadas por el portal Budget Your Trip sitúan el valor promedio de un hotel estándar en USD 81 por noche, con tarifas que pueden trepar a USD 151 en temporada alta. De esta manera, una semana completa demanda entre USD 567 y USD 1.057, lo que implica un gasto de entre $834.000 y $1.554.000, dependiendo del momento del año y la categoría del alojamiento.

Cancún

El panorama para Cancún muestra también una amplia dispersión de precios. De acuerdo con Kayak, en opciones económicas y de gama media pueden hallarse noches desde USD 50 hasta USD 90, especialmente fuera de los picos turísticos. Bajo esa referencia, siete noches totalizan entre USD 350 y USD 630, es decir, alrededor de $515.000 a $926.000 en pesos argentinos.

Paquetes all inclusive en el Caribe para el verano 2026

Punta Cana

Punta Cana sigue siendo el destino emblema del paquete “vuelo + hotel all inclusive” para el mercado argentino. En portales como Deturista se ofrecen programas a República Dominicana de 8 días / 7 noches con régimen todo incluido desde unos USD 1.541 por persona. Llevado a pesos al cambio de referencia, ese piso equivale a unos $2.265.000 por persona.

En el segmento de resorts de mayor categoría, como los paquetes de 7 noches en Iberostar Waves Dominicana que publican agencias especializadas, los valores de salida trepan a alrededor de USD 2.658, es decir, cerca de $3.907.000 por persona para una semana con todo incluido.

Cancún y Riviera Maya

En el Caribe mexicano, las agencias trabajan sobre todo paquetes combinados entre Cancún y la Riviera Maya, siempre con vuelos desde Buenos Aires y hoteles all inclusive. En el sitio Lánzate, por ejemplo, se promocionan programas de 8 días / 7 noches “Cancún todo incluido” desde USD 1.540 por persona, lo que llevado a pesos da alrededor de $2.264.000.

Aruba

Aruba se ubica, en general, en el tramo alto de la escala de precios. Almundo publica paquetes de 7 noches en la isla, con vuelo desde Buenos Aires y hotel en Eagle Beach, desde alrededor de USD 3.059 por persona. Con el dólar a $1.470, ese valor implica unos $4.497.000 por persona para 8 días / 7 noches con todo incluido o regímenes similares de alta gama.

Aruba, parte de las Antillas Holandesas, es uno de los destinos más exclusivos del Caribe

Cartagena (y combo con San Andrés)

En el Caribe colombiano, muchos paquetes combinan Cartagena con San Andrés o Isla Barú, con esquema mixto: desayuno en Cartagena y all inclusive en la otra isla. Lánzate ofrece, por ejemplo, “Cartagena y San Andrés todo incluido desde Buenos Aires” por 8 días / 7 noches desde USD 1.610 por persona, lo que arroja un costo estimado de unos $2.367.000 al tipo de cambio actual.