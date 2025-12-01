Se conoció el pronóstico del tiempo para todo el verano 2026: cómo estará la Costa Atlántica y el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció el pronóstico del tiempo para el verano 2025-2026, especialmente para enero y febrero. Ambos son los meses más fuertes en la Costa Atlántica. El organismo anticipó que los valores promedio se ubicarían levemente por encima de lo normal.

Según el pronóstico trimestral (diciembre-febrero), en la zona costera de la provincia de Buenos Aires hay entre un 40% y un 45% de probabilidad de que los valores térmicos se ubiquen por encima de lo normal. A esta categoría le siguen otras tres con porcentajes que escalan un cinco porciento hasta llegar a un techo de probabilidad superior al 55%.

Pronóstico del tiempo para la Costa Atlántica: cómo estará el verano 2026

En lo que respecta a las lluvias, la Costa Atlántica presenta un escenario de completa normalidad. Por endem los días en que se espera que llueva en enero y febrero serán los indicados en el promedio histórico, que es superior a los 100 milímetros mensuales.

Por lo tanto, destinos como San Clemente, Costa del Este, San Bernardo, Pinamar, Cariló, Villa Gesell, Miramar y Mar del Plata, no presentarán condiciones por fuera de lo normal.

¿Dónde hará más calor durante el verano 2026?

En contraste con el centro y este de la provincia de Buenos Aires, la temperatura prevista para el oeste tendría mayores chances de ser más elevada de lo normal, de hasta un 50%. El mismo pronóstico abarca a Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut y norte de Santa Cruz.

Mientras que para el noroeste del país y parte de la Mesopotamia (Corrientes y Misiones) se espera que los valores térmicos se ubiquen dentro de lo normal. La situación de Cuyo sería similar a la del centro y este bonaerense, también se replicará en Santiago del Estero, parte de Chaco, Formosa y este de Salta.

Además, en todo el mapa figura una franja de precipitaciones esperadas por debajo de lo habitual (45%) en Córdoba y este de La Pampa, Río Negro, Chubut y noreste de Santa Cruz. La Mesopotamia tiene más probabilidad (50%) de meses secos.

Por último, la previsión de valores de temperatura normales para el noroeste del país coincide con cifras con hasta un 50% de probabilidad de que las precipitaciones se ubiquen por encima de lo normal. A la vez, desde Cuyo y toda la zona occidental de la Patagonia muestra una previsión de completa normalidad.

En el norte de la Argentina, las temperaturas durante el verano suelen alcanzar máximas cercanas a los 34 grados y mínimas próximas a los 20. En Cuyo los valores habituales ronda los 30 durante el día y los 18 por la noche.

Al sur, en la Patagonia, el promedio desciende a máximas de alrededor de 22 y mínimas de 10, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) las marcas habituales se ubican también en torno a los 30 y 18 de mínima.