Adiós River: Gallardo les avisó a 3 jugadores que se van, además de los "héroes de Madrid"

Gallardo sigue con la limpieza de River y ya fueron confirmadas seis bajas

El entrenamiento del jueves fue para comunicarle a los ciertos jugadores que no iban a ser renovados su contratos, mientras que el pautado para el viernes se dio una charla con otros integrantes en donde Marcelo Gallardo les comunicó que arrancarán muy de atrás en el inicio de la temporada 2026. Además, se les notificó que River Plate se encuentra abierto a escuchar ofertas en caso de que haya una propuesta formal para venta o préstamo.

El hecho de que se hayan colocado jugadores dentro de una lista bajo la etiqueta de transferibles: es que su nivel de consideración disminuyó de gran manera por lo mostrado a lo largo de la temporada. Aunque pueden tener la chance de revertir su situación, pero deben comprometerse en los entrenamientos con el fin de dar una mejor versión que les permita ganarse un lugar dentro de la lista de concentrados de cara a los partidos oficiales.

La idea de salir también es compartida por Bustos que siente que con Montiel no sumará muchos minutos

Los que pasaron a la oficina de Marcelo Gallardo en el predio que River dispone en Ezeiza fueron Paulo Díaz, Sebastián Boselli y Fabricio Bustos. A los tres se les comunicó que deberán considerar si quieren quedarse o marcharse, porque arrancarán la próxima temporada desde atrás. De mínima, se saben que serán suplentes pero está en duda que puedan llegar a coleccionar minutos de manera oficial.

A los mencionados también se les notificó que en caso de que consigan una oferta que le sea beneficiosa al club, no se van a colocar trabas con el fin de que puedan emigrar al destino que crean que será ideal para sus carreras. De hecho, se menciona que el zaguero chileno dispone de grandes chances de regresar al fútbol de Medio Oriente y podría salir gracias a una venta que significaría la ganancia de 8 millones de dólares. Mientras que el lateral derecho es seguido de cerca por el Inter de Brasil, pero todo depende de que se salve o no del descenso.

Oficial: los jugadores que se van de River en 2026

En la tarde del viernes, las redes sociales de la "Banda" se movieron de gran manera y confirmaron información que fue adelantada por El Destape en días posteriores. Esto es producto de que por medio de cinco posteos se informó que los contratos de Milton Casco, Enzo Pérez, Ignacio "Nacho" Fernández, Gonzalo "Pity" Martínez y Miguel Borja no serán renovados. Cada anuncio se hizo de forma individual para que los hinchas puedan elegir la formal en la cual despedir a los jugadores.

De los mencionados, el atacante colombiano es uno que tendrá casi asegurado su próximo destino porque desde México exponen que está en negociaciones avanzadas con dos clubes: Cruz Azul y América. Mientras que los demás deberán definir algunas cuestiones. Aunque el lateral izquierdo es muy probable que emigre al exterior para afrontar su primera experiencia fuera del país y así percibir el último gran salario de su carrera antes de ponerle un punto final.

¿Franco Armani puede irse de River?

Por otro lado, es importante señalar que el contrato del ídolo tiene duración hasta diciembre del 2026. No obstante, hay un detalle que puede poner en riesgo su continuidad. Esto depende bastante de una cláusula que le permite al arquero como también al club ponerle fin a la relación en los primeros 15 días de enero. De momento, se tiene conocimiento de que la intención de Marcelo Gallardo es seguir apostando a sus servicios y que le entregaría mayor peso dentro del vestuario.

En consecuencia, esto va a provocar que Jeremías Ledesma considere enormemente la posibilidad de marcharse y así obtener los minutos que pretende. El cuerpo técnico del "Muñeco" le fue claro que atajará cuando el "Pulpo" no se encuentre disponible, pero que le tienen una enorme consideración por lo mostrado las pocas veces que le tocó jugar. Aunque comprenden la necesidad de tener rodaje y no pondrán trabas ante una oferta formal.