El papa se quita los zapatos pero no reza en su visita a la Mezquita Azul de Estambul

Papa León visita Turquía

El papa León visitó el sábado la Mezquita Azul de Estambul, quitándose los zapatos en señal de respeto pero sin aparecer para rezar en su primera visita como líder de la Iglesia católica a un lugar de culto musulmán durante su visita de cuatro días a Turquía.

El primer papa estadounidense hizo una leve reverencia antes de entrar en la mezquita y fue guiado por su imán y el muftí de Estambul en una visita conducida por el amplio complejo, con capacidad para 10.000 fieles.

León, que caminaba con calcetines blancos, sonrió durante los 20 minutos que duró la visita y bromeó con uno de sus guías, el almuédano principal de la mezquita, el funcionario que dirige las llamadas diarias a la oración.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El Vaticano se mostró sorprendido de que León no se hubiera detenido a rezar durante la visita y de que no hubiera sido recibido en la mezquita por el jefe de la organización religiosa estatal turca, conocida como diyanet, como estaba previsto.

Unas tres horas después de la visita, el Vaticano emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba que tanto la oración como la bienvenida se habían producido, aunque no fue así. La oficina de prensa del Vaticano dijo que el comunicado se había enviado por error.

PRIMER VIAJE DE LEÓN COMO PAPA SE SIGUE DE CERCA

Askin Musa Tunca, el almuédano, dijo a los periodistas después de la visita que preguntó a León durante el recorrido si deseaba rezar un momento, pero el papa dijo que prefería limitarse a visitar la mezquita.

El Vaticano dijo en un comunicado inmediatamente después de la visita que el papa emprendió la visita "con espíritu de reflexión y escucha, con profundo respeto por el lugar y por la fe de los que allí se reúnen para rezar".

Aunque León no pareció rezar durante la visita, sí bromeó con Tunca. Cuando el grupo salía del edificio, el papa se dio cuenta de que le estaban guiando por una puerta que normalmente es de entrada, donde un cartel dice: "No hay salida".

"Dice sin salida", dijo León, sonriendo. Tunca respondió: "No tienes que salir, puedes quedarte aquí".

El papa visita Turquía hasta el domingo en su primer viaje al extranjero como pontífice, que también incluye al Líbano.

León, un relativo desconocido en la escena mundial antes de convertirse en papa en mayo, está siendo observado de cerca mientras pronuncia sus primeros discursos en el extranjero e interactúa por primera vez con personas fuera de la Italia mayoritariamente católica.

La Mezquita Azul lleva oficialmente el nombre del sultán Ahmed I, líder del Imperio Otomano de 1603 a 1617, que supervisó su construcción. Está decorada con miles de azulejos de cerámica azul, base de su popular nombre.

NO VISITAR HAGIA SOPHIA

La estructura del siglo XVII se encuentra frente a Santa Sofía, una antigua catedral de la época bizantina que León no visitó, en una ruptura con anteriores viajes papales a Turquía. Santa Sofía, uno de los lugares de culto más importantes de la cristiandad durante casi un milenio, se convirtió en mezquita durante 500 años tras la caída del Imperio Bizantino.

La república laica de Turquía la convirtió en museo hace más de 70 años, pero el presidente Tayyip Erdogan la volvió a convertir en mezquita en 2020.

El Vaticano no ha comentado la decisión de León de no visitar Santa Sofía. El difunto papa Francisco, que visitó la estructura durante un viaje a Turquía en 2014, dijo en 2020 que le "dolía mucho " que la hubieran convertido de nuevo en mezquita.

León eligió Turquía, mayoritariamente musulmana, como su primer destino en el extranjero para conmemorar el 1700 aniversario de un concilio eclesiástico que marcó un hito y del que surgió el Credo de Nicea, utilizado todavía hoy por la mayoría de los cristianos del mundo.

En una ceremonia celebrada el viernes para conmemorar el concilio eclesiástico con líderes cristianos de todo Oriente Medio, el papa condenó la violencia en nombre de la religión e instó a los cristianos a superar siglos de acaloradas divisiones.

Dirigiéndose a altos clérigos de países como Turquía, Egipto, Siria e Israel, León calificó de escándalo que los 2.600 millones de cristianos del mundo no estuvieran más unidos.

León reiteró su condena de la violencia religiosa el sábado en una misa con católicos en el Volkswagen Arena de Estambul, a la que asistieron unas 4.000 personas.

También se reunió con el patriarca ecuménico Bartolomé, que tiene su sede en Estambul y es el líder espiritual de los 260 millones de cristianos ortodoxos del mundo.

En una declaración conjunta, ambos líderes lamentaron el número de conflictos sangrientos en todo el mundo y abogaron por que los líderes civiles y políticos persigan la paz.

Con información de Reuters